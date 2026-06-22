Valentina Cervantes y su hija, Olivia, matchearon con sus looks mundialistas en la previa al nuevo partido de la selección

“Next stop, Dallas (próxima parada, Dallas)”, así lo anunció Valentina Cervantes en sus redes sociales, donde compartió una serie de imágenes de ella junto a sus hijos, Olivia y Benjamín, en la previa al segundo partido de la selección argentina que disputará ante Austria. Allí, la pareja de Enzo Fernández mostró su look matchy-matchy junto a la pequeña de 5 años al asistir al banderazo de apoyo a la Scaloneta que organizaron los hinchas en Estados Unidos.

Valentina Cervantes y su hija Olivia matchearon con sus looks para alentar a la selección

A través de su cuenta personal de Instagram, Valentina Cervantes compartió los detalles de su viaje a Dallas para ver un nuevo partido de la selección argentina. La creadora de contenidos arribó al estado de Texas junto a los pequeños para alentar a su marido y a la Scaloneta. En medio de la euforia y la efervescencia de los hinchas que muestran por ver al último campeón del mundo disputar los encuentros del Mundial, la joven de 26 años dejó en claro que la moda también se hace presente.

Valu Cervantes junto a su hija Olivia rumbo a Dallas | Instagram

Por esta razón, no dejó nada librado al azar: madre e hija vistieron un conjunto idéntico de remeras mangas cortas de algodón en color celeste pastel y con letras blanca estampadas que decían la palabra “Argentina” y, en la parte central, se visualizaban dos franjas anchas a los costados junto a un sol en el medio, recreando la bandera nacional y reforzando el espíritu albiceleste de sus looks.

“Al banderazo con nuestras remeras”, expresó Valu, orgullosa de apoyar a la Selección argentina y demostrando, una vez más, que es una hincha más del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Para completar su estilismo, eligió una pollera deportiva, un buzo anudado a la cintura y un gorro tipo piluso, todo en color azul marino para mantener la armonía cromática del look. Como accesorios, sumó unos anteojos de sol con detalles dorados y una amplia cartera azul con terminaciones en marrón claro, piezas que terminaron de elevar el conjunto.

Por su parte, la pequeña siguió la misma línea deportiva que su mamá y combinó la remera con un short en tono oscuro. Para complementar su vestimenta, llevó unas zapatillas blancas y el pelo atado, una elección que aportó comodidad y frescura sin perder de vista el protagonismo de la camiseta argentina.

Looks matchy-matchy de Valu Cervantes y a su hija Olivia | Instagram

Valentina Cervantes, una mamá full time

Más allá de la emoción que le produce ver un nuevo partido de Enzo Fernández en el mundial, Valentina Cervantes se muestra acompañada de sus hijos todo el tiempo. La modelo los integra con total naturalidad a la fiebre mundialista que se vive en territorio estadounidense, siendo los propios niños testigos privilegiados de un encuentro único.

Valu Cervantes junto a su hijo Benjamín | Instagram

Aunque Olivia y Benjamín son muy chiquitos, su edad les permite ser parte activa de la fiesta que se crea alrededor de los estadios. Un evento al cual su mamá asiste con ganas y entusiasmo, siendo parte ella misma del tradicional banderazo en apoyo a la selección, llevando en la mano un paraguas con la palabra “Argentina” y las tres estrellas, que simbolizan los títulos mundiales conquistados por el combinado nacional.

Valu Cervantes en el banderazo alentando a la selección | Instagram

Valentina Cervantes y sus hijos, Olivia y Benjamín, ya se encuentran en Dallas viviendo a pleno la previa del nuevo partido de la selección. En medio del clima festivo y la creciente expectativa por el encuentro, la influencer volvió a demostrar que la moda también tiene su lugar en los grandes eventos deportivos. Junto a Olivia, apostó por un look matchy-matchy que no pasó desapercibido, combinando estilo y espíritu argentino en una de las citas futbolísticas más convocantes del planeta.