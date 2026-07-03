El tierno regalo que recibió Valu Cervantes en la previa de Argentina contra Cabo Verde: "Para la mochila de Benja"

En la previa al esperado partido de la selección argentina contra Cabo Verde en los 16avos del Mundial 2026, Valu Cervantes, esposa del mediocampista Enzo Fernández, sorprendió a todos al ser parte del tradicional banderazo organizado por los hinchas albicelestes. En un ambiente cargado de entusiasmo y pasión, la presencia de la modelo no pasó desapercibida.

El emotivo regalo que recibió Valu Cervantes antes del partido de Argentina

Las calles de Miami se llenaron de argentinos para alentar a la selección nacional con un especial banderazo. Valu Cervantes se hizo presente y se mezcló entre los hinchas, quienes no podían creer que la pareja de uno de los ídolos estuviera en el evento previo al partido de Argentina y Cabo Verde.

Valu Cervantes

En medio de los festejos, la exparticipante de MasterChef Celebrity recibió un regalo muy especial de parte de un vendedor ambulante que estaba junto a una niña. El momento fue captado por el propio comerciante que lo compartió por redes sociales y también por los hinchas que presenciaron la situación.

Valu Cervantes en el banderazo en Miami

En las imágenes se observa que el vendedor, con un gesto amable y cercano, le ofreció a Valu dos llaveros con la cara de Lionel Messi. "Los dos son para ustedes, para que lo hagas llegar a Enzo", dijo el comerciante, haciendo referencia a los recuerdos que podrían acompañar tanto a ella como a su esposo.

La respuesta de Valu Cervantes al obsequio de unos hinchas de la selección

Sincera y con una sonrisa, Valu Cervantes respondió: "Véndemela como me lo voy a llevar”. Luego, observó que el comerciante y estaba con una niña que también le insistió para que se llevará los adornos. “¿Los dos lo hicieron? Me encanta. Benja ama a Messi. Así que se lo podemos colgar en su mochila. En la mochila del colegio se lo cuelgo", dijo la influencer.

Valu Cervantes recibió llaveros de regalo

El vendedor, agradecido por la aceptación y simpatía de la influencer manifestó: "Bueno, muchísimas gracias". Además, mientras tenía los llaveros en la mano con un gesto de cariño expresó: "Muchas gracias a ustedes y gracias por el llavero en serio de corazón. Muchísimas gracias".

Con un Mundial lleno de expectativas y emociones por delante, este pequeño regalo que recibió Valu Cervantes en la previa del partido de Argentina versus Cabo Verde, simboliza la conexión de los jugadores de la Scaloneta y su familia con la hinchada que acompaña con pasión cada partido de la selección.