Dolores Barreiro marca tendencia y muestra la mejor forma de usar el pantalón bombacho a los 50

El pantalón bombacho cuenta con una trayectoria fascinante que trasciende fronteras y épocas. Aunque muchas veces se lo asocia a los traes tradicionales de los gauchos argentinos o a las vestimentas árabes, esta prenda tiene raíces profundas que se extienden por diversas culturas alrededor del mundo. Y Dolores Barreiro, en sus redes sociales, mostró cómo usarlo.

Dolores Barreiro mostró la tendencia de los pantalones bombachos.

Un viaje por el origen de una prenda histórica con Dolores Barreiro

Originalmente pensados como una alternativa cómoda y funcional para realizar actividades que requerían movimiento, su diseño característico, caracterizado por el volumen en las caderas y el ajuste en los tobillos, permite una libertad inigualable. Con el tiempo, este diseño logró cautivar a los diseñadores más prestigiosos, pasando de las tareas de campo a las pasarelas internacionales donde se rediseñan constantemente con nuevas texturas y siluetas.

Dolores Barreiro mostró cómo usar los bombachos.

La versatilidad de estos pantalones resulta asombrosa, ya que se adaptan tanto a entornos informales como a eventos de mayor sofisticación. Históricamente, este diseño funcionó como una pieza clave para la movilidad en diversos contextos, desde las estepas hasta las zonas rurales de Sudamérica. Esta adaptabilidad es precisamente lo que permite que hoy en día, diseñadores de todo el mundo rescaten su esencia para integrarla en colecciones contemporáneas. La clave de esta prenda reside en su corte relajado, que brinda una alternativa refrescante frente a los pantalones ajustados convencionales.

El estilo gaucho y la propuesta de Dolores Barreiro

Desde Inglaterra, la ex modelo propone una visión renovada del clásico pantalón bombacho bajo su marca Holi, enfocándose en la comodidad y la calidad de los materiales. Barreiro destaca el uso de un algodón de primera calidad con labrado especial, lo que otorga una textura y caída única a la prenda.

Para la empresaria, el pantalón bombacho es una apuesta segura durante todo el año, adaptándose a las temperaturas según el calzado y los complementos elegidos. En su propuesta actual, integra un aire gaucho y bohemio, combinando esta prenda con botas texanas, logrando un look que celebra la identidad argentina con una elegancia moderna y despreocupada.

Tendencia internacional: el pantalón bombacho conquista el mundo

La tendencia de los pantalones “tipo harem”, como también se los conoce, cobra un nuevo impulso en el panorama internacional, destacando por su capacidad para elevar cualquier conjunto. Según las últimas colecciones para la temporada primavera-verano 2026, estos pantalones se posicionan como una elección predilecta para quienes buscan un estilo sofisticado pero funcional. Firmas de lujo como Etro, Balmain, Giorgio Armani, Chloé, Altuzarra, y Coperni han destacado los pantalones bombachos como protagonistas de sus colecciones.

Coperni, Altuzarra, Balmain.

Las claves para lucir esta prenda pasan por el equilibrio de volúmenes: combinar el pantalón con piezas superiores más entalladas o camisas livianas permite estructurar la silueta de manera armónica. Además, el uso de accesorios, como cinturones de cuero trabajados artesanalmente, añade un toque de distinción que completa el outfit a la perfección.

En definitiva, esta pieza demuestra que la comodidad y el estilo pueden coexistir sin esfuerzo. Y, tal como lo demuestra Dolores Barreiro, el secreto final reside en la actitud con la que se lleva la prenda: apostar por diseños que reflejen la esencia propia, combinando historia y modernidad, es la clave definitiva para marcar tendencia con total seguridad a cualquier edad.