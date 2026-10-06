La vida de Maite Arruza, la hermana de Yanina Latorre: contadora, novios muy famosos y un escándalo que dañó la unión de su familia

Maite Arruza volvió a aparecer en el radar mediático a partir de una situación que terminó involucrando a toda su familia. La hermana de Yanina Latorre mantiene desde hace años un perfil mucho más alejado de la televisión, aunque en distintas oportunidades habló públicamente sobre su vida personal, sus trabajos y algunos de los romances que marcaron su historia.

Yanina Latorre junto a su madre y su hermana Maite Arruza

Profesora de educación física, contadora y madre de dos hijos, la hermana de la conductora también tuvo una vida vinculada a figuras conocidas del espectáculo y el deporte. En 2017, durante una entrevista, contó detalles de algunas de sus relaciones y recordó cómo era su personalidad en aquellos años. Ahora, un nuevo episodio familiar volvió a colocar su nombre en escena.

Quién es Maite Arruza, la hermana de Yanina Latorre

Maite es hermana de Yanina Latorre y durante años llevó adelante distintas actividades profesionales. Es profesora de educación física, aunque contó que no ejerce la profesión, y también trabajó junto a un cirujano estético y se dedicó a la venta de propiedades. En 2024 sumó además el título de contadora, una formación que desarrolló en paralelo a sus otras ocupaciones.

Maite Arruza es contadora, profesora de educación física e incursionó en el rubro inmobiliario

En su vida personal, Maite estuvo casada y tiene dos hijos grandes. En una entrevista de aquella época también había contado que atravesaba una separación después de haber mantenido dos relaciones de siete años cada una. Sobre su último vínculo, aseguró que había sido una etapa especialmente difícil y habló de situaciones de violencia psicológica, además resaltó el acompañamiento que recibió por parte de su cuñado, Diego Latorre.

Los romances de Maite Arruza

Uno de los aspectos que más llamó la atención de aquella charla fue cuando Maite Arruza comenzó a hablar sobre sus relaciones con hombres conocidos. Consultada por su vida sentimental, contó que había tenido una relación con el exfutbolista Claudio “Piojo” López cuando tenía 20 años y también mencionó a Carlos Menem Jr. como otro de sus romances.

Maite Arruza confesó que tuvo diversos romances con varios famosos

Pero esos no fueron los únicos nombres que aparecieron en aquella conversación. También aseguró haber salido con Julio Comparada, Hernán Crespo, Silvio Oltra y Rodrigo. Por entonces, además, describió cómo era su vida nocturna: “Me gusta salir”, había contado, incluso aseguró que era muy conocida en la noche porque había salido mucho y definió su personalidad de aquellos años como la de “un demonio”, en contraste con su hermana que, según ella, era mucho más tranquila.

El conflicto con Yanina que volvió a ponerla en escena

El nombre de Maite Arruza volvió a instalarse en los medios después de la polémica que involucró a las cuentas de Instagram de ella y de su madre, Dora Camaño, en relación con la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi. Frente a la repercusión, Yanina Latorre decidió hablar públicamente para aclarar que desconocía lo ocurrido y que no tenía relación con esa situación. La conductora también dejó expuesto el impacto que el episodio tuvo puertas adentro de la familia. Se mostró muy angustiada por la exposición de su madre y reconoció estar profundamente enojada con su hermana. En medio de ese descargo, incluso puso en duda que pudiera recomponer el vínculo con Maite

Yanina Latorre no cree que pueda recomponer el vínculo con su hermana

Aunque su apellido la mantiene inevitablemente ligada a una de las mujeres más mediáticas del país, Maite Arruza construyó durante años una vida propia, entre su familia, sus trabajos y una historia sentimental que ella misma decidió contar en distintas entrevistas. El reciente conflicto con Yanina Latorre volvió a ponerla en escena y abrió un nuevo capítulo en la relación con su hermana, esta vez lejos de aquellos años en los que sus romances eran los que despertaban curiosidad.