Barbie Simons habló de la muerte de su papá y la manera en la que cambió su vida: “Yo quería estar cerca de mi hermana”

Barbie Simons volvió a recordar uno de los momentos que marcó para siempre su historia familiar. A pocos días de que se cumplan 30 años de la muerte de su padre, Leonardo Simons, la periodista repasó aquella etapa que atravesó cuando tenía apenas 15 años y que terminó modificando el rumbo de su vida.

Durante una conversación televisiva, la conductora se refirió a los meses posteriores a aquella pérdida y a la necesidad que sintió junto a su familia de comenzar una nueva etapa. Ese proceso estuvo atravesado por decisiones personales que, con el tiempo, también terminarían influyendo en su formación y en el comienzo de su carrera profesional.

Barbie Simons volvió a recordar uno de los momentos que marcó para siempre su historia familiar (Instagram)

La decisión que tomó Barbie Simons tras la muerte de su papá

Barbie Simons tenía 15 años cuando decidió mudarse a Estados Unidos, apenas unos meses después de la muerte de Leonardo Simons. Durante su participación en La noche de Mirtha (el trece), contó que su hermana se había instalado allí cinco meses antes para estudiar en la universidad y explicó qué pesó en aquella elección: “Yo quería estar cerca de mi hermana”.

Su madre, Alicia Gorbato, la acompañó en aquel proceso y la mudanza marcó el comienzo de una nueva etapa. La periodista recordó que buscaban empezar una vida diferente después de atravesar aquel momento y que Estados Unidos aparecía como un destino conocido gracias a la presencia de su hermana. “Sentí que queríamos empezar una vida nueva”, explicó al reconstruir esos meses.

Barbie Simons trabajó durante una década en radio y posteriormente dio el salto a la televisión (Instagram)

Cómo cambió la vida de Barbie Simons en Estados Unidos

Barbie Simons terminó el secundario en Miami y más tarde comenzó a estudiar radiobroadcasting, una formación vinculada al periodismo y la locución. A los 18 años empezó a hacer pasantías en radio y, con el tiempo, pasó de realizar reportes de tránsito a trabajar en espectáculos y conducir su propio programa.

La experiencia también le permitió construir una carrera lejos del peso de su apellido. La periodista trabajó durante una década en radio y posteriormente dio el salto a la televisión, donde llegó a desempeñarse como copresentadora de Sábado Gigante, el histórico ciclo encabezado por Don Francisco en Univisión.

Años después, al recordar aquella etapa, destacó que haber vivido afuera también le permitió desarrollarse profesionalmente sin quedar identificada únicamente como “la hija de” Leonardo Simons. De esta manera, lo que inicialmente había comenzado como una decisión familiar terminó abriendo también un nuevo camino dentro de su carrera.

La elección de Barbie Simons permanece ligada tanto al recuerdo de Leonardo como al vínculo con su hermana (Instagram)

La reflexión de Barbie Simons sobre el “sueño americano”

Barbie Simons también se refirió a la experiencia de haber construido una parte importante de su vida en Estados Unidos y explicó que, con el paso del tiempo, su mirada sobre aquel destino cambió. Aunque allí pudo estudiar, trabajar y desarrollar su carrera, aseguró que muchas veces se idealiza lo que implica empezar de cero lejos del país.

La periodista remarcó que detrás de esa idea del “sueño americano” también aparecen el desarraigo, la adaptación y la distancia con los afectos. Su experiencia personal estuvo atravesada por oportunidades profesionales, pero también por el desafío de reconstruir una rutina lejos de la Argentina, después de una mudanza que inicialmente había estado ligada a la necesidad de permanecer cerca de su familia.

A pocos días de que se cumplan 30 años de la muerte de su padre, la periodista volvió a reconstruir aquella etapa desde la perspectiva que le dio el paso del tiempo. La decisión que tomó a los 15 años terminó acompañándola mucho más allá de aquel momento y fue también el punto de partida de buena parte de su formación y su recorrido profesional.

Barbie Simons junto a su padre Leonardo (Instagram)

Hoy, aquella elección de Barbie Simons permanece ligada tanto al recuerdo de su papá como al vínculo con su hermana y a los años que pasó fuera del país. La mudanza a Estados Unidos terminó convirtiéndose en uno de los grandes puntos de inflexión en la vida de la periodista, que tres décadas después volvió a contar cómo atravesó uno de los momentos más determinantes de su historia.