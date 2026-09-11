Así es la vida de Mirta Wons más allá de la actuación: fotografía, amor por sus mascotas y un negocio propio

Mirta Judith Wons construyó una trayectoria artística que la consolidó como una figura versátil del espectáculo argentino, pero su vida también incluye proyectos personales y pasiones que la acompañan fuera del escenario. Entre ellos, se destacan su vínculo con la fotografía, el cuidado de sus mascotas y la iniciativa de un emprendimiento propio que refleja otra faceta de su creatividad. Con el paso del tiempo, sumó experiencias que muestran un perfil más amplio y que la conectan con intereses que acompañan su carrera.

De maestra jardinera a debutar en el teatro: La increíble carrera de Mirtha Wons

Mirta Wons es reconocida por su talento en teatro, cine y televisión, aunque su historia no se limita únicamente a la actuación. Con el paso de los años, incorporó actividades que revelan un costado distinto de su vida, desde la dedicación a sus animales de compañía hasta la creación de un proyecto independiente que le permitió explorar nuevas formas de expresión. Su recorrido combina la escena artística con espacios personales que la mantienen activa y cercana a su entorno.

Mirtha Wons en Rebelde Way

Descendiente de judíos polacos que llegaron al país escapando de la persecución, construyó una carrera sólida en la comedia musical, en ficciones dramáticas y en producciones infanto-juveniles. Su carisma y cercanía con el público la convirtieron en una de las figuras más queridas del espectáculo nacional. Antes de dedicarse de lleno a la actuación, transitó caminos laborales muy distintos. Fue maestra jardinera, trabajó en tareas administrativas en el Ministerio de Acción Social, se desempeñó como secretaria escolar y cuidadora de niños.

Sin embargo, la verdadera vocación de Mirtha Wons la llevó a formarse en actuación, danza, acrobacia, comedia musical y canto con maestros como Hugo Midón, Ricardo Bartís y Ricky Pashkus. A los 28 años comenzó su carrera profesional con distintas propuestas. Su debut formal en el teatro musical llegó con Nine, donde interpretó a Saraghina y obtuvo el Premio ACE como Revelación Femenina. Desde entonces, participó en obras dirigidas por José María Muscari, como Julio César junto a Moria Casán, y en la comedia dramática PerdidaMente, que abordó el Alzheimer con sensibilidad.

Mirtha Wons en Violetta

En televisión, se convirtió en un rostro habitual de las tiras diarias y telenovelas. Su debut fue en Alas, poder y pasión, y luego integró éxitos como Son amores, Amor en custodia y El capo. Su popularidad internacional se consolidó con producciones de Cris Morena y Disney, como Rebelde Way, Floricienta y Violetta, donde interpretó a Olga. También participó en programas como Cantando por un sueño. En cine, debutó con El amateur (1999), actuación que le valió el Premio Cóndor de Plata a la Revelación Femenina.

Entre mascotas y emprendimientos personales: la nueva vida de Mirtha Wons

Más allá de la actuación, Mirta Wons comparte su vida con dos mascotas adoptadas que ocupan un lugar central en su hogar. Bella, una perra que llegó en plena pandemia con seis años, celebra su cumpleaños simbólico cada 30 de octubre. Es activa y necesita descargar energía, por lo que realiza largas caminatas con paseador y con la actriz. Macallister, un gato de 12 años, es más reservado y solo se muestra cariñoso con un grupo selecto, según contó.

Mirtha Wons con sus mascotas, Macallister y Bella

Ambos conviven en armonía y forman parte de la rutina diaria de la actriz, que disfruta de su compañía y de las particularidades de cada uno. En distintas ocasiones contó anécdotas con ellos, como la costumbre de Bella de dormir sobre su almohada en invierno o la afición de Macallister por las cajas y los juegos con pelotitas de papel. La convivencia entre ambos animales refleja el cariño y la dedicación que la actriz les brinda, convirtiéndolos en parte inseparable de su vida.

Además de su carrera artística y su amor por los animales, Mirta Wons emprendió un proyecto personal llamado Un pez. Nació en 2019 como una iniciativa artesanal de almohadones “abrazables” y accesorios decorativos hechos a mano. El emprendimiento le permitió canalizar su creatividad en un momento de incertidumbre económica y durante la pandemia, aunque luego relató las dificultades de sostenerlo debido al aumento de los costos de materiales.

El emprendimiento de Mirtha Wons

Mirta Wons muestra una vida que combina su extensa trayectoria artística con intereses personales que la acompañan día a día. Su dedicación a la actuación se complementa con la fotografía, el cuidado de sus mascotas y la experiencia de haber impulsado un emprendimiento propio. Con más de tres décadas de trabajo en teatro, cine y televisión, mantiene una presencia activa que refleja tanto su compromiso profesional como sus proyectos fuera del escenario.

VDV