Entramos en la habitación de Rocío Marengo y Eduardo Fort: minimalista, rústica y luminosa

Rocío Marengo y Eduardo Fort comparten un espacio que refleja una planificación detallada y una estética que combina simplicidad con rusticidad. La habitación se organiza en torno a una paleta clara y materiales naturales, donde la luz cumple un papel central y cada elemento se integra de manera funcional. El diseño se sostiene en una propuesta que prioriza coherencia y equilibrio, con detalles que acompañan la vida cotidiana de la pareja.

La habitación tendencia de Rocío Marengo y Eduardo Fort que destaca el estilo minimalista

La habitación principal de Rocío Marengo y Eduardo Fort se presenta como un espacio donde conviven el minimalismo, la rusticidad y la luminosidad. La cama, amplia y vestida con sábanas de lino blanco, se convierte en el centro de la escena, acompañada por almohadas en tonos beige y marrón que aportan contraste. A los pies, una manta de punto grueso y cojines de arpillera refuerzan la estética rústica, mientras que las grandes ventanas permiten que la luz natural sea protagonista.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

Por la noche, el ambiente se ilumina con dos lámparas de estilo nórdico con pantallas de mimbre, generando un ambiente cálido. El arte también tiene un lugar destacado; sobre la cama se ubica una obra abstracta enmarcada en madera clara, que armoniza con la paleta neutra del espacio. A los pies, un banco de madera rústica aporta funcionalidad y refuerza la identidad del diseño. Cada detalle contribuye a una atmósfera pensada para el descanso y la calma.

La elección de Rocío Marengo y Eduardo Fort por priorizar materiales naturales en su habitación potencia la sensación de amplitud. Las paredes blancas reflejan la luz y acompañan la estética general, mientras que los elementos decorativos que agregó la pareja se integran sin sobrecargar el ambiente. La combinación de rusticidad y minimalismo logra un equilibrio que se mantiene en cada rincón.

La habitación de Rocío Marengo y Eduardo Fort

En sus redes sociales, la presentadora mostró distintas fotos y videos donde se pudieron ver detalles de este ambiente de su casa. En conjunto, el espacio refleja una planificación cuidadosa, donde cada pieza cumple una función estética y práctica que acompaña la rutina familiar diaria. La mezcla de texturas, la presencia de luz natural y la selección de mobiliario artesanal construyen un espacio que se distingue por su sencillez y coherencia.

Estilo baby nordic: la habitación minimalista de Isidro, el hijo de Rocío Marengo

A finales de 2025, nació Isidro Fort, el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort. La llegada del bebé motivó a la pareja a renovar su hogar y diseñar un espacio exclusivo para él. La actriz mostró, en distintas publicaciones en sus redes, cómo quedó la habitación, siguiendo la tendencia baby nordic, caracterizada por la simplicidad y los colores terrenales. La ambientación combina muebles de madera, cajoneras y sillones que facilitan el orden y la comodidad.

La habitación de Isidro Fort

Una mecedora completa el espacio, pensado para que Rocío pueda compartir tiempo con su hijo. Los tonos mocha mousse, blanco y crema dominan la paleta, reforzando la estética minimalista y aportando serenidad. La decoración incluye peluches y una pared con ilustraciones de animales, que acompañan el crecimiento del pequeño y estimulan su curiosidad. Los detalles fueron seleccionados para mantener un entorno funcional y al mismo tiempo cálido.

La tendencia baby nordic se instaló entre los más elegidos de quienes buscan espacios neutros y atemporales para sus hijos. Rocío Marengo y Eduardo Fort se sumaron a esta corriente para la habitación de su hijo Isidro, donde la luz natural y los tonos suaves transforman cada rincón en un ambiente infantil que combina descanso y aprendizaje, sin dejar de lado la estética. La pareja logró integrar estilo y practicidad, mostrando cómo la planificación puede transformar cada ambiente.

La habitación de Isidro Fort

Rocío Marengo y Eduardo Fort muestran cómo la planificación y el diseño pueden integrarse en la vida cotidiana a través de espacios pensados con detalle. La habitación principal y la de su hijo Isidro reflejan una propuesta que combina simplicidad, rusticidad y funcionalidad, con una paleta de colores neutros y materiales naturales que se repiten en cada ambiente. La elección de mobiliario artesanal y la presencia de luz natural marcan una tendencia que se extiende más allá de lo personal.

VDV