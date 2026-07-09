Entramos en la habitación de Rocío Marengo y Eduardo Fort: minimalista, rústica y luminosa

Rocío Marengo y Eduardo Fort comparten un espacio que refleja una planificación detallada y una estética que combina simplicidad con rusticidad. La habitación se organiza en torno a una paleta clara y materiales naturales, donde la luz cumple un papel central y cada elemento se integra de manera funcional. El diseño se sostiene en una propuesta que prioriza coherencia y equilibrio, con detalles que acompañan la vida cotidiana de la pareja.
La habitación tendencia de Rocío Marengo y Eduardo Fort que destaca el estilo minimalista
La habitación principal de Rocío Marengo y Eduardo Fort se presenta como un espacio donde conviven el minimalismo, la rusticidad y la luminosidad. La cama, amplia y vestida con sábanas de lino blanco, se convierte en el centro de la escena, acompañada por almohadas en tonos beige y marrón que aportan contraste. A los pies, una manta de punto grueso y cojines de arpillera refuerzan la estética rústica, mientras que las grandes ventanas permiten que la luz natural sea protagonista.
Por la noche, el ambiente se ilumina con dos lámparas de estilo nórdico con pantallas de mimbre, generando un ambiente cálido. El arte también tiene un lugar destacado; sobre la cama se ubica una obra abstracta enmarcada en madera clara, que armoniza con la paleta neutra del espacio. A los pies, un banco de madera rústica aporta funcionalidad y refuerza la identidad del diseño. Cada detalle contribuye a una atmósfera pensada para el descanso y la calma.
La elección de Rocío Marengo y Eduardo Fort por priorizar materiales naturales en su habitación potencia la sensación de amplitud. Las paredes blancas reflejan la luz y acompañan la estética general, mientras que los elementos decorativos que agregó la pareja se integran sin sobrecargar el ambiente. La combinación de rusticidad y minimalismo logra un equilibrio que se mantiene en cada rincón.
En sus redes sociales, la presentadora mostró distintas fotos y videos donde se pudieron ver detalles de este ambiente de su casa. En conjunto, el espacio refleja una planificación cuidadosa, donde cada pieza cumple una función estética y práctica que acompaña la rutina familiar diaria. La mezcla de texturas, la presencia de luz natural y la selección de mobiliario artesanal construyen un espacio que se distingue por su sencillez y coherencia.
Estilo baby nordic: la habitación minimalista de Isidro, el hijo de Rocío Marengo
A finales de 2025, nació Isidro Fort, el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort. La llegada del bebé motivó a la pareja a renovar su hogar y diseñar un espacio exclusivo para él. La actriz mostró, en distintas publicaciones en sus redes, cómo quedó la habitación, siguiendo la tendencia baby nordic, caracterizada por la simplicidad y los colores terrenales. La ambientación combina muebles de madera, cajoneras y sillones que facilitan el orden y la comodidad.
Una mecedora completa el espacio, pensado para que Rocío pueda compartir tiempo con su hijo. Los tonos mocha mousse, blanco y crema dominan la paleta, reforzando la estética minimalista y aportando serenidad. La decoración incluye peluches y una pared con ilustraciones de animales, que acompañan el crecimiento del pequeño y estimulan su curiosidad. Los detalles fueron seleccionados para mantener un entorno funcional y al mismo tiempo cálido.
La tendencia baby nordic se instaló entre los más elegidos de quienes buscan espacios neutros y atemporales para sus hijos. Rocío Marengo y Eduardo Fort se sumaron a esta corriente para la habitación de su hijo Isidro, donde la luz natural y los tonos suaves transforman cada rincón en un ambiente infantil que combina descanso y aprendizaje, sin dejar de lado la estética. La pareja logró integrar estilo y practicidad, mostrando cómo la planificación puede transformar cada ambiente.
Rocío Marengo y Eduardo Fort muestran cómo la planificación y el diseño pueden integrarse en la vida cotidiana a través de espacios pensados con detalle. La habitación principal y la de su hijo Isidro reflejan una propuesta que combina simplicidad, rusticidad y funcionalidad, con una paleta de colores neutros y materiales naturales que se repiten en cada ambiente. La elección de mobiliario artesanal y la presencia de luz natural marcan una tendencia que se extiende más allá de lo personal.
VDV