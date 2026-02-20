Wanda Nara reveló la inesperada manualidad con flores que hace en su tiempo libre

Si hay una protagonista de la televisión y los escándalos mediáticos, esa es Wanda Nara. La modelo se lleva los titulares de diversos medios de comunicación y se rodea de polémicas en todo momento. Sin embargo, también encuentra su paz en la conducción de MasterChef Celebrity y algunos pasatiempos que tiene, sobre todo con la construcción de la "casa de sus sueños". Es así que decidió sincerarse con sus seguidores, y reveló la inesperada manualidad con flores que hace en su tiempo libre.

Wanda Nara

El pasatiempos de Wanda Nara: conectado con la naturaleza y el diseño

Wanda Nara no duda en compartir con sus seguidores sus apuestas fashionistas y los escándalos de los que se rodea. Sin embargo, en los últimos meses, decidió apostar por otro rubro y se interiorizó en el diseño de interiores, al terminar de preparar la "casa de sus sueños". Entre la elegancia de los colores oscuros y el minimalismo de la madera, la modelo se la jugó por uno de los adornos tendencias, y aprendió un nuevo oficio del que disfruta en sus ratos libres.

En sus historias de Instagram, decidió revelar a sus seguidores el pasatiempos que disfruta cuando está lejos de la televisión y las polémicas. En la mesada de su cocina, se desplegaban diversas flores blancas, y unas tijeras en un costado. "En mis tiempos libres, hago arreglos florales", reveló y sorprendió a todos. Muchos de sus seguidores notaron que, en los últimos eventos, ella se rodeaba de plantas y colores brillantes, y que debía ser gracias a este nuevo pasatiempos que la invitaba a la creación y delicadeza de un mundo conectado a la naturaleza.

El pasatiempos de Wanda Nara

Los adornos florales: la nueva apuesta en tendencia del diseño de interior

Los adornos florales son la nueva apuesta tendencia del diseño de interior. Desde Juliana Awada y Antonela Roccuzzo hasta, ahora, Wanda Nara, optan por llevar la naturaleza en el interior del hogar y decorar con colores diversos las mesas de sus cenas más importantes. Es así como la modelo decidió apostar a realizarlos ella misma, para elegir las tonalidades que mejor van con su estilo y con los eventos que realiza en su hogar. Por ejemplo, durante el cumpleaños de una de sus hijas, fue por los rosas, mientras que en el interior de su casa lució la pulcritud del blanco.

Las mesas de Wanda Nara

Los usuarios de las redes sociales se mostraron sorprendidos con el pasatiempos de Wanda Nara, y su nueva fascinación por el diseño de interior. De un estilo moderno y minimalista, ella deja en claro su amor por la elegancia oscura y su conexión con la naturaleza. Ahora, decidió alejarse de los escándalos en su tiempo libre y de su trabajo en la televisión argentina, para buscar paz entre los arreglos florales, la nueva tendencia de decoración de los hogares.

A.E