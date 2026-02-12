Las residencias oficiales de Máxima Zorreguieta y su familia: castillos, palacios y su historia

Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro pasan sus días en el Palacio Real junto a sus hijas, Amalia, Alexia y Ariadne. Sin embargo, la pareja también posee otras propiedades y castillos repletos de lujos y todas las comodidades para quedarse allí el tiempo que deseen.

Cuáles son los palacios que pertenecen a Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta, el rey Guillermo Alejandro y sus tres hijas residen en el Palacio Huis ten Bosch, situado en La Haya, a unos 45 minutos en auto desde Ámsterdam en dirección suroeste. Se trata de una de las cuatro residencias oficiales de la monarquía neerlandesa, que se utiliza en determinadas ocasiones para recepciones protocolares y encuentros institucionales.

El edificio fue asignado en 1981 a la entonces reina Beatriz y, con el paso de los años, se convirtió en su casa hasta comienzos de 2014, cuando decidió mudarse nuevamente al castillo de Drakensteyn, en Lage Vuursche. Desde enero de 2019, Máxima Zorreguieta y su familia se instalaron definitivamente en este sitio para comenzar una nueva etapa.

La propiedad cuenta con alrededor de 150 ambientes, entre los que se destacan salas de reunión, una biblioteca, oficinas destinadas a los reyes, un salón de baile y espacios temáticos como el salón chino y el japonés, ambientados con detalles propios de cada cultura. Una vivienda soñada y rodeada de espacios verdes que la vuelven aún más especial.

Dónde vivieron Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro a un año de casarse

Antes de esta mudanza, en febrero de 2003 y tras celebrar su primer aniversario de casados, los monarcas habían elegido vivir en el Castillo de Drakensteyn. Esta exclusiva residencia de 600 metros cuadrados y unas 50 habitaciones se encuentra en Wassenaar, a 43 kilómetros de Ámsterdam. Construida en 1985, está rodeada por 451 hectáreas de bosque y dispone de jardines diseñados especialmente, lago, piscina y una amplia galería.

Como detalle personal, fue la propia Máxima Zorreguieta quien decidió techar la terraza para poder cultivar flores típicas de la Argentina, un guiño a sus raíces. Esta propiedad fue adquirida en 1959 con el patrimonio personal de la reina Beatriz, antes de ascender en la realeza. Más tarde, su hijo Guillermo Alejandro la heredó junto con su título de rey.

La misma está rodeada de bosques y cuenta con un jardín de casi diez hectáreas. Asimismo, posee un lago artificial y solo se accede a través de un puente. Además, hay caballerizas, una extensa biblioteca y un comedor pensado para recibir delegaciones diplomáticas. Actualmente, la reina Beatriz vive allí tras abdicar el trono.

En cuanto a la actividad oficial, Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro tienen sus despachos en el Palacio Noordeinde, también en La Haya, a 63 kilómetros de la capital y a apenas 20 de su residencia. Allí se conservan, además, los carruajes históricos de la Corona. Cabe destacar que cuando los reyes no se encuentran en el lugar, este espacio abre sus puertas al público por una entrada accesible de seis euros.

Por último, si la reina, su esposo o alguna de sus hijas desea disfrutar de jornadas de campo puede hospedarse en el Palacio de Soestdijk. Esta residencia campestre fue remodelada en 2006 por la propia Zorreguieta y ofrece un momento de distracción ante tantas obligaciones. Es perfecta para pasar el día en familia, montar a caballo y disfrutar de la naturaleza. Según se sabe, hasta el momento, es la única que nunca llegó a convertirse en su vivienda permanente.

En resumen, las residencias oficiales de Máxima Zorreguieta y su familia son cuatro en total: el Palacio Huis ten Bosch, donde viven actualmente; el Palacio Noordeinde; el Palacio Soestdijk; y el Castillo de Drakensteyn. Todos estos inmuebles forman parte del patrimonio vinculado a la Casa Real y cumplen distintas funciones, ya sea como vivienda, sede administrativa o espacio destinado a actividades institucionales.