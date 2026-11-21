Marcela Kloosterboer y Diego Ramos recrearon una escena de Verano del '98, la tira emitida por Telefe en la que compartieron elenco hace más de dos décadas. El video lo compartió Pedro Alfonso en su cuenta de Instagram y muestra, en pantalla dividida, la versión actual de los actores junto al fragmento original de la ficción creada por Cris Morena.

La grabación reúne a dos integrantes de un mismo proyecto teatral para el verano. Los tres trabajan en Manos arriba, la comedia que se estrenará en Villa Carlos Paz: ella integra el reparto que encabezan Alfonso y Paula Chaves, mientras que él tiene a su cargo la dirección de la obra.

Elenco de Verano del 98

Cómo es la escena de Verano del '98 que recrearon Marcela Kloosterboer y Diego Ramos

Diego Ramos aparece en la mitad superior de la pantalla con remera y pantalón negros, al salir por una puerta de hierro forjado, y Marcela Kloosterboer va detrás con una musculosa blanca y un jogging azul con tiras blancas. Abajo corre la secuencia original, con él de saco oscuro en el porche de una casa de madera rodeada de plantas y ella con una campera azul y una pollera roja.

Diego Ramos y Marcela Kloosterboer frente a una puerta de hierro forjado, junto a la escena original de Verano del '98.

Más adelante, los dos quedan enfrentados delante de una pared de ladrillos. Él repite el gesto de su personaje, con las manos juntas a la altura del pecho, y ella lo escucha con el pelo recogido, igual que la adolescente de la tira, que en ese tramo lleva una hebilla.

La edición alterna luego primeros planos de cada uno con los de archivo, en espejo. Al pie se lee "Verano del '98" y, debajo, la frase "Unos años después...". En el centro figura otra leyenda, "Ensayamos y Remakeamos", acompañada por las etiquetas de las cuentas de ambos.

En la ficción, la actriz interpretó a Josefina "Jose" Vidal, una de las amigas del grupo de Costa Esperanza, el pueblo imaginario que se grabó en Tigre, y en la trama se hacía monja y viajaba a África. Su compañero dio vida a Bruno Beláustegui, un papel que tuvo tan buena respuesta que se mantuvo en la segunda temporada.

Marcela Kloosterboer, hoy y como Jose Vidal en Verano del '98.

De Verano del '98 a Manos arriba: Marcela Kloosterboer y Diego Ramos, otra vez juntos

Marcela Kloosterboer tenía 14 años cuando Verano del '98 debutó en Telefe, en enero de 1998, y Diego Ramos se incorporó hacia el final de esa primera temporada. Por su trabajo como Jose, ella recibió el Martín Fierro a la revelación, en una telenovela que siguió al aire durante tres temporadas, hasta 2000.

La historia que ideó Cris Morena sumó cerca de 700 capítulos. Buena parte del reparto, ellos incluidos, volvió a reunirse en 2018 para un especial por los 20 años del estreno, en una jornada que se hizo en Manzanares, en el partido de Pilar, con todos vestidos de blanco y la conducción de Marley.

El próximo encuentro de los dos será en el Teatro del Lago, donde Manos arriba se estrenará el 25 de diciembre, con funciones de martes a domingo. La actriz fue la última en sumarse al elenco, que completan Pachu Peña, Rodrigo Noya y Camila de los Santos, con producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.

No es la primera vez que el director la guía en una comedia de Alfonso. En julio de 2025, ella reemplazó a Paula Chaves en Un viaje en el tiempo, la obra que él había dirigido en Carlos Paz y que pasó al Teatro Broadway durante las vacaciones de invierno. Luego, él estuvo al frente de Corto Circuito, que le valió una nominación a la dirección teatral en los Premios Carlos 2026.

Marcela Kloosterboer y Diego Ramos, cara a cara, en la recreación de la escena de Verano del '98.

Después de Córdoba, la obra tiene asegurada su llegada a Buenos Aires. Manos arriba debutará el 18 de marzo de 2027 en el Teatro Multitabaris, según el acuerdo que la producción firmó con el empresario Carlos Rottemberg, y es la única propuesta de esa cartelera que ya confirmó su continuidad en la calle Corrientes.

Con este estreno, Pedro Alfonso cumplirá quince años de trayectoria ininterrumpida en la ciudad serrana, adonde llegó junto a Chaves con Despedida de soltero. Sobre las tablas, la actriz ya lo había acompañado en 2023, cuando se sumó a la gira de Un plan perfecto, y en octubre contó en una entrevista radial que los dos estuvieron cerca de grabar una escena de besos para un proyecto de ficción que finalmente no se concretó.

Diego Ramos, hoy y como Bruno Beláustegui en Verano del '98.

Marcela Kloosterboer y Diego Ramos llegarán juntos al estreno de Manos arriba en Carlos Paz el 25 de diciembre. Mientras tanto, la escena de Verano del '98 que recrearon bajo la leyenda "Unos años después..." volvió a reunir a José y Bruno, los personajes que interpretaron en la tira hace casi tres décadas.