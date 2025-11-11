William, el padre de Shakira, pelea por su vida: “Los médicos son pesimistas”

En las últimas horas, el estado de salud del padre de Shakira, William Mebarak, volvió a preocupar a los seguidores de la cantante. Según informó el diario ElNacional.cat, el escritor y empresario habría empeorado “drásticamente en las últimas semanas” y su cuadro sería “muy crítico”, motivo por el cual “los médicos son pesimistas”.

Qué se sabe de las versiones que afirman que William, el padre de Shakira, está en grave estado

Estas versiones se viralizaron rápidamente, generando alarma entre los fanáticos de la artista colombiana. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia desmintieron la gravedad de la situación. Según confirmaron a la revista ¡HOLA!, Mebarak no está hospitalizado, sino que permanece en su domicilio de Miami, donde recibe atención y acompañamiento permanente.

Shakira con su papá

“Está en su casa y, con los cuidados que requiere una persona de 94 años, pero está perfecto”, explicaron desde su entorno. Además, destacaron que Shakira continúa con normalidad su gira por Latinoamérica, lo que refuerza la idea de que no existe motivo de alarma. Actualmente, la intérprete de Loba se encuentra en Quito, Ecuador, donde ofreció dos shows con entradas agotadas y se prepara para una tercera función. “Si él estuviera en una situación crítica, Shakira estaría en Miami con su familia”, agregaron.

La salud de William Mebarak ha sido objeto de atención para los medios en los últimos años. En mayo de 2022, sufrió una caída que lo llevó a ser hospitalizado. En aquel momento, Shakira compartió un mensaje agradeciendo el apoyo de sus seguidores y contó que su padre se encontraba en proceso de recuperación. Meses después, debió ser internado nuevamente y en junio de 2023 fue operado en el Hospital Serena del Mar, en Cartagena de Indias. Luego padeció una neumonía que requirió observación médica.

Shakira con su papá

Pese a las complicaciones, Shakira siempre destacó la fortaleza de su padre. “Ha soportado seis operaciones, dos covid, dos caídas, un sangrado cerebral y una neumonía, y sigue con su sonrisa iluminando la vida de quienes lo amamos”, declaró en una entrevista con ¡HOLA! en 2023.

Aunque en el último tiempo circularon informaciones erróneas sobre su salud, el entorno de la cantante insiste en que William Mebarak se encuentra estable y contenido por su familia. A sus 94 años, su ejemplo de resiliencia continúa siendo una de las mayores inspiraciones para Shakira.

F.A