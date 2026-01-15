Yanina Latorre reveló una foto de la peor mentira de Martín Migueles a Wanda Nara: "A los besos con la mamá de su hijo"

La separación entre Wanda Nara y Martín Migueles sigue sumando nuevos y escandalosos capítulos.. Cuando parecía que el vínculo se había terminado en buenos términos, una revelación de Yanina Latorre volvió a poner al empresario en el centro de la polémica y dejó a la conductora de MasterChef Celebrity en una posición delicada.

Yanina Latorre desenmacaró a Martín Migueles

En las últimas horas, Yanina Latorre decidió mostrar pruebas que, según ella, desmienten por completo la versión que Martín Migueles le habría contado a Wanda Nara sobre su pasado sentimental y familiar. A través de sus redes sociales, la panelista expuso una serie de fotos y testimonios que generaron un fuerte impacto mediático.

La contundente declaración de Yanina Latorre

Desde su cuenta de Instagram, Yanina Latorre compartió imágenes en las que se ve a Martín Migueles besando la panza embarazada de quien entonces era su pareja. Junto a las fotos, fue contundente: “Ahí lo tenés a Migueles dándole besos en la panza a la mamá del hijo”, escribió, visiblemente indignada.

Yanina Latorre desenmacaró a Martín Migueles

Lejos de suavizar sus palabras, la panelista fue aún más dura al contextualizar las imágenes: “Él dice que ella le metió el embarazo y que él no estaba de acuerdo. Qué tipo de mier… Migueles se veía muy feliz con la panza de la mujer, ¿no?”, lanzó sin filtros, apuntando directamente contra la credibilidad del empresario.

Además, según contó la conductora, la mujer en cuestión fue pareja de Martín Migueles durante siete años y atravesó el embarazo prácticamente sola. “La dejó embarazada por otra mujer, tuvo el niño sola y hoy el nene tiene seis años y Migueles no lo conoce”, aseguró.

La respuesta de Martín Migueles a las declaraciones de Yanina Latorre

Además de las fotos, Yanina Latorre reveló que habló directamente con la ex pareja de Martín Migueles, quien estaría “angustiada y enojada por cosas que se dijeron”. En ese contexto, la panelista sostuvo que el empresario “sigue mintiendo” y detalló que hubo un juicio por alimentos que él perdió. “Ella le hizo juicio, lo ganó el año pasado y la cuota es de 800 mil pesos”, afirmó.

La respuesta de Martín Migueles

Frente a la exposición, Martín Migueles salió a defenderse con un descargo público. “No soy un papá abandónico”, aseguró, y negó haber sido deudor alimentario: “Jamás me retrasé ni 15 minutos en pagar alimentos, prepaga y todo lo que necesitaban”. Mientras tanto, Yanina fue tajante al cerrar su postura y dejó una frase que resonó fuerte: “Las mismas mentiras le dice a Wanda”. Una afirmación que vuelve a colocar a Wanda Nara en el centro de una historia que promete seguir dando que hablar.