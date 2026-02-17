Yanina Latorre: "Sigo con Diego Latorre porque tenemos una familia"

En un mano a mano sin filtros con Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV), este martes 17 de febrero, Yanina Latorre habló como nunca de su matrimonio con Diego Latorre y explicó por qué, pese a la infidelidad que se hizo pública, decidió seguir apostando a la relación. "Sigo con Diego porque somos una familia", aseguró.

Yanina Latorre sin filtros sobre su matrimonio: "Sigo con Diego porque tenemos una familia"

La conductora de SQP (América TV) fue directa ante la pregunta de Rodrigo Lussich de por qué continúa al lado de su marido teniendo en cuenta los antecedentes y los escándalos que atravesaron. "Porque somos una familia. Yo creo en los vínculos para toda la vida. Soy súper tradicional. El proyecto de vida que tenemos juntos es maravilloso, es mi compañero de vida", expresó.

Yanina y Diego Latorre

Lejos de esquivar el tema, Yanina Latorre reconoció: "¿Que me ha sido infiel? Sí. Creo que nadie es perfecto". Sin embargo, sorprendió al plantear una mirada poco convencional sobre el tema. "Hoy la infidelidad no es causal de divorcio. Hay tipos violentos, depredadores, miserables… Yo no creo en la fidelidad", afirmó, aunque aclaró que no mantiene una pareja abierta.

"Uno elige qué perdonar y qué no. Hay pel... que son un polvo y lo puedo perdonar, y por ahí otras cosas no", lanzó la conductora sobre su relación. Incluso fue más allá cuando Daniel Ambrosino le consultó si "lguna vez había sido infiel" y ella fue tajante: "Alguna vez no me debo haber portado bien. La gente cree que yo cuento todo y no, no te voy a dar más información que esta. Soy más viva que nadie”.

Yanina Latorre: “La lealtad es más importante que la fidelidad”

Tras más de 30 años de matrimonio, Yanina sostuvo que el amor y la pareja se resignifican con el tiempo. "A los 30 años de casada son otras cosas las que te planteás. No es lo mismo que al año o a los dos años", reflexionó ante el periodista y el resto del panel.

Yanina Latorre

Durante la entrevista, la conductora también rechazó la idea de que continúe con Diego Latorre por mandato familiar. "No lo hago por mandato, yo elijo vivir con Diego. Me gusta compartir con él. Es mi compañero de vida, es mi todo", remarcó. En ese sentido, marcó una diferencia clave: "Para mí la lealtad vale más que la fidelidad. La deslealtad es otra cosa. Yo separo infidelidad de lealtad. Son cosas distintas".

Yanina y Diego Latorre junto a sus hijos Dieguito y Lola

Con su estilo frontal, Yanina Latorre volvió a instalar el debate sobre los límites en la pareja, el perdón y las nuevas formas de entender los vínculos a largo plazo. Y dejó en claro que, más allá de las polémicas, su prioridad sigue siendo el proyecto familiar que construyó junto a Diego Latorre.