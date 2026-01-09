Maru Botana y Yanina Latorre mantienen un fuerte enfrentamiento, que salió a la luz hace algunos años. Tanto es así que no se cruzaban pero cada una brindaba su versión de por qué están peleadas. Lo cierto es que ahora la conductora de SQP es participante de Masterchef Celebrity porque reemplaza a Maxi López mientras que la cocinera es jurado invitada, por lo que debieron verse las caras y compartir el mismo espacio de trabajo.

Los motivos que terminaron con la amistad de Maru Botana y Yanina Latorre

Corría el año 2021 cuando Maru Botana visitó el ciclo de Jey Mammón y habló de Yanina Latorre, quien ya había dejado en claro su mala onda con ella. “A Yanina la conozco hace un montón. Nosotras fuimos a la facultad juntas. Ella estaba de novia con un amigo de mi hermano y compartíamos la parte de la facu", comenzó recordando los momentos en que se cruzaron.

En este sentido, afirmó: "Éramos amigas, pero estudié en esa facultad nada más que dos años”. Sin embargo, la actual conductora de Sálvese quien pueda no se quedó callada en aquel entonces y salió a responderle sin filtro en LAM: "Es todo mentira, me encantaría que un día abra su corazón y se siente y pida disculpas".

Maru Botana

Luego, Yanina Latorre le dijo a Maru Botana: "Fuimos compañeras de la facultad durante cinco años. Vos hablás de dos años porque durante dos años fuimos amigas. Al segundo año dejamos de ser amigas porque vos tenías un problema personal conmigo". Acerca del motivo que inició el conflicto entre ellas, la mediática reveló: "Como mi cuerpo era flaco me hacías bullying y me dejaste sin todas mis amigas".

Además, aclaró que las dos estudiaban Ciencias Económicas y tenían un grupo de ocho amigas. En su relato también contó que solía comer las tortas que Maru Botana preparaba y que las recetas que hoy sabe hacer son las que ella le enseñó. "Yo la quería un montón porque tiene una familia hermosa", expresó Yanina Latorre.

Yanina Latorre

Sobre las burlas que recibía por parte de la pastelera, contó: "Un día, cuando yo no tenía este carácter, adelante de todo el mundo me dice '¿vos me vas a hacer creer que te venís con ese cuerpito que pesás 40 kilos y te comés todas esas tortas y después no vas a tu casa y vomitás?'... Y yo me quedé, porque fue una agresión tremenda”. Acto seguido, explicó: "Maru era una chica que en su momento tenía problemas de obesidad, fue gordita y adelgazó mucho (...) Hace 30 años el bullying no existía. La anorexia, la obesidad eran temas más tabúes”.

Maru Botana, por su parte, decidió no responderle y evitar hablar del tema. No obstante, en marzo del año pasado, lanzó una fuerte acusación contra Yanina Latorre en una nota para Infobae. “Estuve a punto de hacer un programa de cocina a la mañana y ella declaró en la radio que me iba a hacer mier... todos los días", relató y agregó: "Entonces dije, ‘¿tengo necesidad de hacer un programa y tener soportar que me maten?‘” .

Maru Botana

Al ser consultada sobre las declaraciones de su ex amiga, respondió: “Nunca tuve problemas con Yanina. Todo lo que dijo es invento, eso de que no coma, de la anorexia, no lo pudo creer, me hace mal escucharlo. Ella venía a estudiar a mi casa, jamás en la vida me ponía a ver si comía o no".

Lejos de dejar pasar la entrevista, Yanina Latorre volvió a enfrentarla mediante una serie de posteos en su cuenta de Instagram, en los que recalcó sobre Maru Botana: “Sos mala compañera. Asumilo, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportas". Por último, lanzó furiosa: "No estas en la tele porque no te quieren".

Qué dijo Maru Botana sobre su cruce con Yanina Latorre en Masterchef Celebrity

Los meses pasaron y por esas casualidades o estrategia de producción para generar rating, Yanina Latorre y Maru Botana se vieron frente a frente en Masterchef Celebrity (Telefe): la primera como reemplazo de Maxi López y la segunda como jurado invitado. En un móvil con Intrusos a la salida de las grabaciones del ciclo de cocina, la chef afirmó: "Sabía que Yanina estaba, pero yo vine como jurada a juzgar los platos”.

Y aclaró que su presencia no fue una provocación ni una excusa para reavivar una polémica entre ellas. “Soy cero conflictiva, siempre voy para adelante y evoluciono”, reconoció. En este marco, sumó: "Obviamente me preguntaron si estaba para hacerlo, pero no lo pensé como algo adrede para cruzarme con Yanina”.

En resumen, una amistad que nació en la facultad terminó quebrándose en medio de acusaciones de burlas y críticas. Así empezó la rivalidad entre Maru Botana y Yanina Latorre, quienes a lo largo del año expusieron sus propias versiones sobre por qué están enfrentadas.