Yanina Latorre sacó a la luz un espeluznante dato de la pelea de Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes

El mundo del pop urbano argentino está en llamas y, una vez más, la encargada de avivar el fuego con datos certeros es Yanina Latorre. En la última emisión de #SQP, la angelita más temida de la televisión no se guardó nada y profundizó en lo que ya se conoce como el "Emilia Mernes Gate", revelando detalles que han dejado a todos con la boca abierta y que exponen una trama de traiciones, celos y boicots profesionales entre las tres máximas figuras femeninas de la música actual: Tini Stoessel, María Becerra y la propia Emilia Mernes.

Lo que comenzó como un rumor de pasillo ha cobrado una fuerza inusitada tras las declaraciones de Yanina Latorre, quien sumó "más data" a la que ya había adelantado su compañero, Ángel de Brito. Según la conductora, la aparente cordialidad que las artistas muestran en redes sociales y colaboraciones es solo una fachada que esconde una feroz competencia, liderada, según esta versión, por el entorno de Emilia Mernes.

Emilia Mernes

El boicot a "La Nena de Argentina": ¿Emilia Mernes contra María Becerra en River?

El primer gran bombazo que lanzó Yanina Latorre tiene que ver con la histórica presentación de María Becerra en el estadio de River Plate, el primero de una mujer argentina en solitario. Según la data revelada, Emilia Mernes no solo habría intentado boicotear este hito, sino que habría ejecutado un plan sistemático para opacarlo o complicarlo.

"Contó la data que dio hoy Ángel: Emilia no solo habría boicoteado el primer River de María Becerra, sino que también reservaba fechas que consideraba clave para que María no pudiera tomarlas", disparó Yanina, exponiendo una supuesta estrategia de bloqueo de agenda que va mucho más allá de una simple rivalidad artística. Esta "reserva de fechas clave" habría tenido como objetivo saturar el mercado o dificultar la logística del show de Becerra, en un claro intento de marcar territorio y limitar el crecimiento de su colega.

La traición a Tini Stoessel: Un secreto íntimo en juego

Si el supuesto boicot a María Becerra ya era grave, lo que Yanina Latorre reveló a continuación elevó la temperatura del escándalo a niveles insospechados. Aseguró que Tini Stoessel confiaba plenamente en Emilia Mernes, al punto de compartir con ella un secreto íntimo muy delicado.

"Tini Stoessel tenía un secreto íntimo. Emilia lo sabía y, con el tiempo, ese dato empezó a circular... y la misma gente que se enteraba de este secreto aseguraba que era Emilia quien lo contaba", detalló Latorre con contundencia. Esta acusación de traición personal rompe con la imagen de unidad que las artistas intentan proyectar y plantea un escenario de desconfianza profunda en el círculo más íntimo del pop local. ¿Fue la filtración de este secreto una herramienta de poder o un simple acto de infidencia? Las especulaciones no tardaron en inundar las redes.

Caos interno y el desborde de Emilia Mernes: Duki involucrado

La "data" de Yanina Latorre no solo afectó la imagen pública de Emilia Mernes, sino que expuso el caos que reina en su entorno más cercano. Según la panelista, la situación está completamente descontrolada y el equipo de la cantante "ya no sabe qué hacer".

"El representante de Emilia está preocupado con toda esta situación. Incluso, desde la productora de Duki habrían llamado al representante de Emilia, y él mismo habría dicho que ya no sabían qué hacer para callar a Yanina, y que Emilia está desbordada", concluyó Latorre, revelando que el escándalo ha salpicado incluso a Duki, pareja de Mernes, y a su equipo de trabajo.

El "desborde" de Emilia Mernes sería la consecuencia directa de ver cómo su estrategia y sus secretos quedan expuestos ante el gran público, amenazando su reputación y sus relaciones profesionales con figuras de la talla de Tini Stoessel y María Becerra. El "Emilia Mernes Gate" recién comienza.