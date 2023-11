La entrevista de Yuyito González a Javier Milei dio mucho que hablar y fue noticia durante varios días. Había versiones que decían que Fátima Flórez estaba celosa de la actriz. La conductora estaba de invitada en el streaming del Bailando 2023 y contó cómo fue el encuentro con la humorista.

“Sos fotogénico, pero más bonito en persona. Y bueno, se lo digo, qué tiene de malo”, fue uno de los comentarios que le hizo la actriz al candidato a presidente. "Ya que Fátima no es celosa. Alguna vez hace muchos años vos dijiste que Amalia González era tu chica. Somos bastantes parecidas", siguió. En la pista, la conductora se cruzó con Ángel De Brito que le preguntó sobre la entrevista.

"Fue muy criticada por Ángel, pero nos queremos con Ángel", dijo la conductora. "No lo dejaba hablar a Milei, con todo lo que habla no lo dejó, lo tocaba, Fátima está como loca con lo que pasó", respondió el conductor de LAM. "Ah lo que pasó con Fátima hoy, me cerró la puerta del taxi en la cara cuando la fui a saludar, me cerró la puerta", explicó la conductora.

"Fátima estuvo está tarde, quedó enojada por la nota tuya con Javier Milei", acotó Marcelo Tinelli. "Si, no sé. A mí me vinieron un montón de periodistas y productores mío todo 'vení que Fátima te quiere saludar, te va a saludar, yo entre como un caballo, pegó un portazo", explicó Yuyito González sobre el encuentro con Fátima Flórez.

AF.