Zaira Nara demostró cómo llevar un pantalón sastrero para un look casual y chic

Este fin de semana de Pascuas, Zaira Nara volvió a sorprender a sus más de 8,1 millones de seguidores con un estilismo que combina elegancia y comodidad en partes iguales. A través de su última publicación en su perfil de Instagram, la modelo eligió un pantalón sastrero total black como pieza central de su outfit, demostrando que esta prenda clásica puede adaptarse a un look casual y chic.

Zaira Nara, una experta en prendas versátiles y funcionales

En esta ocasión, Zaira Nara eligió un conjunto que combinó piezas clásicas con accesorios sobrios, logrando una imagen sofisticada y relajada al mismo tiempo, ideal para una salida casual con amigas. Tal es así que lució un pantalón sastrero de tiro alto en tono oscuro, de corte recto y caída impecable, que estilizó su silueta y aportó una base elegante al outfit.

Look simple, versátil y chic de Zaira Nara | Instagram

Asimismo, añadió un matiz minimalista. Para ello, combinó con una camisa clásica completamente blanca, aportando un aire relajado sin perder prolijidad. Sobre la camisa sumó un saco sastrero a juego con el pantalón a cuadros color beige y detalles en marrón, creando un conjunto monocromático muy moderno y versátil.

Para completar este estilo, sumó una cartera de cuero de tamaño mediano, cuya colorimetría se complementó con el conjunto. Detalles en marrones claros en tiras y líneas, sumaron un efecto visual cien por ciento armónico integrando toda su impronta fashionista. Como accesorios, eligió anteojos de sol de diseño elegante, que sumaron un toque chic y urbano. Finalmente, los zapatos planos de gamuza con punta cuadradas y un pompón con flecos blancos y rosados acompañó la propuesta con naturalidad.

Look simple, versátil y chic de Zaira Nara | Instagram

Zaira Nara y un look que combina con todo

En las postales compartidas por Zaira Nara se pudo observar que recorrió una amplia biblioteca, donde caminó entre las estanterías, para luego detenerse a ojear distintos libros. La elección del traje sastrero resultó ideal para este tipo de espacios, donde la elegancia discreta siempre suma presencia y se conecta de forma armónica con el ambiente. Más tarde, la jornada continuó con una visita a una panadería, en la que fotografió una rosca de Pascuas. Finalmente, el plan siguió con una merienda compartida con una amiga.

La menor de las hermanas Nara es consciente de que cada aparición pública es seguida de cerca por los expertos en moda y aquellos que siguen de cerca las últimas tendencias en indumentaria. Esta vez, lejos de las pasarelas y con una actitud cien por ciento relajada, la presentadora volvió a convertirse en tema de conversación en el universo fashion que siguen de cerca sus pasos. Además, volvió a dejar en claro su habilidad para tomar las tendencias del momento y reinterpretarlas de acuerdo con su impronta personal.

Look simple, versátil y chic de Zaira Nara | Instagram

Así, Zaira Nara volvió a dejar en claro que el secreto para lograr un estilo casual y chic está en saber combinar prendas clásicas con accesorios que marquen la diferencia. La elección de este pantalón sastrero, camisa, saco, cartera y anteojos de sol confirmó que es posible construir un outfit elegante y funcional para recorrer una biblioteca, realizar compras en una panadería y disfrutar de una merienda al aire libre, manteniendo siempre la impronta fashionista que la caracteriza.

NB