La vida de Jakob Von Plessen, el hombre con el que Zaira Nara volvió a formar una familia: 15 años en África y pasado aristocrático

La reconciliación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvió a poner el foco sobre una relación que comenzó hace más de una década y atravesó diferentes etapas. Después de cuatro años separados, Nora Colosimo confirmó que su hija volvió a estar en pareja con el padre de sus dos hijos.

El regreso también renovó el interés por la particular historia del padre de Malaika y Viggo. Antes de formar una familia con la modelo, vivió durante años en Kenia y construyó una carrera vinculada con los caballos, las expediciones y el turismo de naturaleza.

Los 15 años de Jakob Von Plessen en África y su pasado aristocrático

Jakob Von Plessen vivió durante 15 años en Kenia, mucho antes de que su relación con Zaira Nara lo acercara a los medios argentinos. Allí se desempeñó como guía de safaris a caballo y realizó recorridos por Masái Mara, una de las reservas naturales más reconocidas del país. Su formación también estuvo relacionada con ese estilo de vida. El empresario es licenciado en Agronomía y piloto de avión, aunque fueron los caballos y las expediciones en contacto con la naturaleza los que terminaron ocupando un lugar central en su carrera.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen retomaron su relación después de cuatro años separados.

A esa historia se suma su origen familiar. Von Plessen es austríaco y su nombre completo figura oficialmente como Jakob Otto Ferdinand Baron Von Plessen. Diferentes perfiles publicados a lo largo de los años también vincularon a su familia con raíces aristocráticas germanas. Fue durante su etapa en África cuando comenzó su historia con Zaira. Una amiga en común los presentó y, debido a la distancia, inicialmente mantuvieron el contacto por teléfono. Ella continuaba con su carrera en la Argentina mientras él desarrollaba su actividad en el continente africano.

Cuando finalmente pudieron encontrarse personalmente, la relación avanzó. A pesar de la exposición que adquirió por su vínculo con la modelo, él continuó concentrado en sus actividades ecuestres y turísticas, un universo al que ya estaba ligado desde antes de conocerla.

Los negocios de Jakob Von Plessen

Jakob Von Plessen también desarrolló en la Argentina proyectos relacionados con el turismo ecuestre. En Neuquén encabezó cabalgatas por estancias como Tres Lagos y Arroyo Verde, trasladando a los paisajes patagónicos parte de la experiencia acumulada durante sus años en África. Su actividad se orientó a recorridos de varios días y propuestas personalizadas en contacto con la naturaleza. Los caballos se convirtieron así en el punto de unión entre sus expediciones africanas y una carrera que continuó posteriormente en el sur argentino.

Jakob Von Plessen desarrolló gran parte de su carrera entre los caballos, el turismo y las expediciones.

Sus proyectos fueron definidos como negocios millonarios, aunque hasta el momento no trascendieron públicamente cifras que permitan establecer su facturación o valuación. Sí existen registros oficiales recientes que muestran que continúa ligado al sector: en 2025 integró la constitución de Guanacos S.A., una sociedad cuyo objeto incluye la cría y comercialización de caballos y actividades turísticas.

En paralelo, su relación con la modelo avanzó y ambos formaron una familia con Malaika y Viggo. En septiembre de 2022, después de ocho años juntos, ella anunció públicamente la separación y explicó que mantendrían la amistad y el vínculo como padres.

Cuatro años después, la historia volvió a cambiar. Nora Colosimo contó en LAM, luego de consultar directamente con su hija, que Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a estar juntos. La madre de la modelo aseguró además que durante la separación mantuvieron una buena relación por sus hijos, aunque evitó revelar si actualmente conviven. La reconciliación abre así una nueva etapa para la pareja, más de una década después de aquellos primeros contactos a distancia, cuando él vivía en Kenia y ella desarrollaba su carrera en la Argentina.