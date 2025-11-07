Así fue el íntimo baby shower de Oriana Sabatini: pancita artística, mundo de Harry Potter y felicidad plena

Oriana Sabatini vivió un día mágico, en todos los sentidos posibles. La actriz y cantante compartió algunas imágenes de la celebración de un baby shower íntimo, que tuvo referencias a Harry Potter y hasta contó con la personalización de su pancita.

Así fue el baby shower de Oriana Sabatini

A través de sus redes sociales, Oriana Sabatini dejó ver algunas imágenes de su esperado baby shower, que tuvo lugar este viernes. Si bien la actriz no subió ninguna foto ella misma, sí se encargó de compartir muchas de las publicaciones de su hermana Tiziana, que llenó sus historias de este momento tan especial.

Tiziana besó la pancita de Oriana.

Se trató de un evento íntimo, pequeño. Una mesa para no más de diez personas y una ambientación en rojo y amarillo, con velas en el centro y globos colgando del techo que le daban cierta magia al ambiente. Los colores no fueron casualidad, Oriana es fanática de Harry Potter y esos tonos están vinculados a Gryffindor, una de las casas de ese universo.

La decoración del baby shower.

Dicho fanatismo por el mago quedó reflejado en otras de las imágenes. “Es un embarazo adolescente”, escribió la actriz en una historia en la que se la ve vestida con un traje de Harry Potter y, por supuesto, la varita que hace referencia directa a él.

Oriana Sabatini a lo Harry Potter.

La panza personalizada

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más especiales, a la par de emotivos, que se pudo presenciar, es la “intervención” a la pancita de embarazada de Oriana Sabatini. Los presentes pudieron dejar un pequeño dibujo y la llenaron de corazones, arcoíris y flores de diferentes colores.

La pancita intervenida de Oriana Sabatini.

Por supuesto que tampoco faltó la torta. Siguiendo con la estela de la celebración íntima y pequeña, se trató de un pastel de chocolate en forma de corazón con un Baby escrito en el centro de la misma.

La torta, la mesa dulce y algunas postales de la jornada.

De esta manera, Oriana Sabatini tuvo su esperado baby shower. Fue un festejo íntimo, rodeado de significado y del amor de su círculo y amistades más cercanas, que apuntó a homenajearla de la mejor manera posible.