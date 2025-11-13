Diseño fruncido XXL: Zaira Nara marcó tendencia con su denim más vanguardista

Zaira Nara siempre se anima a jugar con la moda y logra acertar con sus elecciones. Esta vez, la modelo apostó por una nueva tendencia en pantalón de jeans y sorprendió a todos. Se trata de un denim reversionado que posee un diseño fruncido XXL, una propuesta ideal para quienes buscan innovar y mostrar su lado más audaz a la hora de vestirse.

Zaira Nara impuso el denim fruncido XXL como el nuevo "must have" de la temporada

Zaira Nara sorprendió con un look audaz y moderno que se llevó todos los halagos. La modelo se mostró grabando su nuevo proyecto laboral junto al Pollo Álvarez y dejó ver el outfit que escogió para la ocasión. Se trata de una propuesta que sale de lo convencional y eleva el clásico pantalón de jean wide leg que marca tendencia este 2025.

Con este diseño oversize en tono negro y efecto degastado, Zaira Nara apuesta a un denim reversionado y lleno de estilo. El detalle que lo vuelve único y llamativo es el fruncido XXL que lleva en los laterales y el cual aporta una marcada textura que le brindó un aire urbano y contemporáneo a la prenda.

Zaira Nara y el Pollo Álvarez

Este ítem es la novedad de la moda actual y por eso la conductora no dudó en usarlo ya que es una de las figuras del ambiente artístico que siempre se mantiene pendiente de las últimas tendencias. Al ser la primera en mostrarse con este denim fruncido XXL, a través de sus redes sociales, Zaira se robó la atención de sus seguidores e inspiró a hombres y mujeres a elegirlo no sólo por su originalidad sino también por su comodidad y versatilidad.

Este tipo de pantalón permite adaptarse a distintos estilos, desde un look urbano con zapatillas hasta una versión más sofisticada con sandalias o botas. Confeccionado en una tela liviana y con caída fluida, se destaca por su estilo baggy y por los múltiples pliegues que recorren la pierna, creando un efecto visual dinámico y vanguardista.

Zaira Nara y el Pollo Álvarez

Su caída holgada contrasta con el top blanco ajustado que eligió Zaira Nara, logrando un equilibrio perfecto para un look del street style. Además, esta pieza deja ver cómo un look minimalista puede adquirir fuerza con una sola prenda protagonista, es decir el pantalón de jean con fruncido XXL.

Zaira Nara y el Pollo Álvarez

Sin dudas, estos denim se volvieron una reversión más fresca, práctica y con una fuerte impronta de personalidad. Con esta elección, la empresaria cosmética reafirma su lugar como referente de moda y muestra cómo las tendencias del streetwear pueden adaptarse a un estilo femenino y contemporáneo.

Así, los pantalones de jean, lejos de ser una moda pasajera, se consolidan como el nuevo comodín de temporada con un diseño fruncido XXL. Zaira Nara, por su parte, no dudó en elegirlo y marcó tendencia una vez más con su denim más vanguardista.

Zaira Nara lució del jean low rise, clásico de los 2000, y marcó la nueva tendencia

Zaira Nara marca las mejores tendencias fashionistas, siguiendo siempre su estilo elegante y western que la llevan a volverse única entre las modelos. De transparencias hasta originales bikinis y calzado, ella se vuelve sensación y se la juega con sus conjuntos para la temporada primavera-verano. Sin embargo, también es una fiel fanática de la moda de los 2000 y de las tendencias que se marcaron en esos años.

La realidad es que la moda Y2K volvió a su auge en las últimas temporadas, sobre todo con sus conjuntos ceñidos en la parte superior y tiro bajo, volviendo a lucir el holgado como perfecta prenda inferior para agregar todo tipo de accesorio. Zaira lo sabe muy bien, y es por eso que marcó el nuevo favorito en el cumpleaños de Isabella Icardi. En un día de sol y al aire libre, donde la primavera hizo lo suyo con sus temperaturas frescas, la modelo se la jugó por un conjunto que hizo revivir a los clásicos.

En su cuenta oficial de Instagram, compartió las mejores postales al aire libre y rodeada de la naturaleza, donde mostró su look Y2K. El top era ceñido al cuerpo y con un diseño que se unía en el cuello y brindaba un escote en V pronunciado. Total white, el mismo terminaba con un triángulo en su parte inferior que hacía lucir el ombligo y le daba paso al jean tendencia. El low rise clásico de los 2000 es recto y, en este caso, total black, que la modelo buscó dejar su estilo western con un destacado cinturón cuadrado.