Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Ammann arrasan en Netflix con una miniserie argentina

Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Ammann protagonizan Atrapados, una miniserie argentina que se posiciona entre los contenidos más vistos de Netflix. La historia se desarrolla en la Patagonia y combina elementos de suspenso, investigación y vínculos personales, con una producción que destaca por su ambientación y ritmo narrativo.

Atrapados, la increíble serie de Netflix que se mantiene entre las más vistas

La historia se desarrolla en la Patagonia argentina y está basada en la novela Caught del autor estadounidense Harlan Coben. La adaptación fue dirigida por Miguel Cohan y Hernán Goldfrid, con guion de Ana Cohan, María Meira y Gonzalo Salaya. La producción estuvo a cargo de Haddock Films y Final Twist Productions, con distribución exclusiva para la plataforma de streaming.

En seis episodios, Atrapados presenta el caso de una joven desaparecida y la investigación que lleva adelante una periodista especializada en crímenes, interpretada por Soledad Villamil. A medida que avanza, se suman elementos como violencia de género, grooming y tensiones sociales, en un contexto que combina paisaje con el desarrollo de un thriller policial.

Juan Minujín y Alberto Ammann completan el trío protagónico, aportando sus interpretaciones a personajes que van apareciendo en la búsqueda de respuestas por la desaparición de la joven. La serie también cuenta con la participación de Matías Recalt, Carmela Rivero, Mike Amigorena y Fernán Mirás, entre otros actores que forman parte del elenco.

Desde su estreno el 26 de marzo, Atrapados logró posicionarse entre las series más vistas en Argentina y otros países de habla hispana. La combinación de una historia atrapante, un elenco distinguido y una realización cuidada generaron interés en distintos públicos, consolidando su presencia en el catálogo de Netflix.

Soledad Villamil, reconocida por sus trabajos en cine y televisión, asume el rol central con una interpretación que articula el recorrido emocional de su personaje. Juan Minujín y Alberto Ammann, por su parte, aportan matices a una historia que se construye a partir de sospechas, vínculos y revelaciones.

Atrapados se suma a la lista de producciones argentinas que encuentran espacio en plataformas globales, con propuestas que combinan talento local y proyección internacional. La elección de Bariloche como escenario principal aporta una identidad visual que distingue a la serie dentro del género.

