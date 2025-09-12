Duki arrasa en Netflix con el estreno de su nuevo documental, una producción que recorre su camino desde las primeras batallas de freestyle hasta los escenarios más importantes del mundo. La propuesta audiovisual muestra momentos clave de su carrera y revela aspectos poco conocidos de su recorrido artístico.

El documental sobre la vida y la carrera artística de Duki entre lo más visto de Netflix

Duki arrasa en Netflix con el estreno de su nuevo documental, una producción que recorre su historia desde los primeros pasos en el freestyle hasta su consagración en los escenarios más importantes del mundo. Bajo el título Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, la plataforma lanzó una propuesta que combina archivo personal, entrevistas y material inédito.

La película, dirigida por Alejandro Hartmann, se centra en el cantante y en el proceso que lo llevó a convertirse en uno de los referentes de la música urbana. La producción muestra su evolución desde las batallas de El Quinto Escalón en Buenos Aires, pasando por sus primeras grabaciones, hasta los shows en el Estadio River Plate y el Santiago Bernabéu en Madrid, dos hitos dentro de su carrera.

En la producción se pueden ver testimonios de figuras destacadas de la industria musical como como Bizarrap y Nicki Nicole, además de imágenes exclusivas que revelan el detrás de escena. El relato se apoya en momentos cotidianos, fragmentos de giras y reflexiones personales que permiten conocer el recorrido de Duki desde una perspectiva más cercana.

Uno de los ejes del documental es la transformación artística de él, que atraviesa un momento clave en su carrera. La película plantea el contraste entre Mauro Ezequiel Lombardo y su alter ego musical, en una etapa donde el artista revisa su identidad y redefine su lugar dentro del género. Con una narrativa que se construye con ritmo ágil y con una estética que acompaña el tono urbano y contemporáneo de su música.

La propuesta de Netflix se suma a una serie de producciones que buscan retratar el recorrido de artistas argentinos desde una mirada documental. En este caso, Rockstar: DUKI desde el fin del mundo se posiciona como una pieza que no solo repasa la carrera del cantante, sino que también refleja el espíritu de una generación que encontró en el rap y el trap una forma de expresarse.

La dirección de Hartmann, reconocido por trabajos como Carmel: ¿Quién mató a María Marta? y El fotógrafo y el cartero, aporta una mirada sobria y detallada al universo de Duki. El guion, escrito por Tatiana Mereñuk y Soledad Venier, se apoya en una estructura clara, con momentos de introspección y escenas que muestran el vínculo del artista con su público.

