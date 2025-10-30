Confirman el romance de Franco Colapinto y una famosa cantante uruguaya: el video a los besos que se filtró

Franco Colapinto volvió a ser noticia y no precisamente por su desempeño en la Fórmula 1. Este jueves 30 de octubre, en LAM filtraron un video en el que se ve al joven piloto argentino muy cerca de una reconocida cantante uruguaya durante una fiesta en México. Las imágenes no tardaron en viralizarse y despertaron rumores de romance en las redes sociales.

Se filtró un video de Franco Colapinto a los besos con una famosa cantante uruguaya

En medio de su preparación para el Gran Premio de San Pablo, que se disputará el próximo 7 de noviembre, Franco Colapinto volvió a ser noticia por su vida amorosa. En las últimas horas, LAM difundió un video en el que se lo ve muy cerca de Meri Deal, la cantante uruguaya que integró el grupo Toco Para Vos, en el marco de una fiesta en México.

“Franco Colapinto corrió en México y después de la carrera fue a una fiesta. Ella se apersonó en el lugar y cuando él estaba en el VIP, Meri Deal logró entrar”, relató Pepe Ochoa en el ciclo de América TV, antes de mostrar las imágenes donde se los ve conversando y bailando. Según el panelista, en un primer video solo se los nota coqueteando, pero más tarde apareció otro clip donde se los ve a los besos.

Franco Colapinto

Sobre el incipiente vínculo, Ochoa agregó que el “celestino” habría sido Bizarrap, amigo cercano del piloto, y aseguró: “Estuvieron toda la noche juntos, abrazados, y se fueron del lugar juntos”.