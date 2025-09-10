La separación de Zaira Nara y Facundo Pieres sorprendió a todos sus seguidores de las redes sociales, quienes habían previsto que se venía un futuro juntos. Sin embargo, la modelo demostró que pudo seguir adelante gracias a sus trabajos y familia que la acompaña en todo momento. De esta manera, comenzaron a surgir algunos rumores románticos a su alrededor, donde se la vinculó con diversos famosos por sus actitudes en redes sociales o fiestas en común. Los usuarios no tardaron en comentar sobre su decisión de volver a darle una oportunidad al romance.

Uno a uno, todos los rumores de romance de Zaira Nara

1. Nicolás Furtado y una noche a los besos

Zaira Nara y Nicolás Furtado fueron de los primeros rumores de romance que le aparecieron a la modelo, tras su separación de Facundo Pieres. El actor y la modelo coincidieron en una fiesta Bresh en Ibiza, donde también estaba Pampita. Sin embargo, muchos periodistas aseguraron de que habían sido vistos a los besos durante toda la noche. Esto llevó expectativas de que un posible amor surgiera entre ellos, pero ambos mantuvieron el silencio y continuaron con sus proyectos por separado.

2. Vico D'Alessandro: un encuentro durante su cumpleaños

El pasado fin de semana, Zaira Nara celebró su cumpleaños con temática western. Los invitados optaron por los colores terrenales y los sombreros vaqueros, fusionando sus looks con la sensualidad de una fiesta de noche. Uno de los presentes que llamó la atención fue Vico D'Alessandro, quien se tomó una foto con la modelo, incluyendo un guiño hot. En diversos portales y medios de comunicación, aseguraron de que hubo un encuentro más íntimo entre ambos durante el evento. Si bien la amistad de ellos viene desde hace años, habrían confirmado su "touch and go" al volverse a buscar en la fiesta. Sin embargo, también aclararon que él sería el enamorado, mientras que ella preferiría continuar soltera.

3. Franco Colapinto: ¿es solo un "like"?

Tras el evento, y con las diversas fotos y videos que ella compartió a sus redes sociales, hubo una interacción que llamó la atención de todos. Juariu compartió en su cuenta de Instagram que Franco Colapinto le había puesto "me gusta" en la publicación de Zaira bailando en su cumple. Tras la vinculación del piloto con la China Suárez, muchos usuarios no tardaron en también emparejarlo con Nara, demostrando que él estaría interesado en conocer a la modelo. Sin embargo, ninguno de los dos protagonistas se pronunciaron al respecto, dejando la noticia en solo rumores de redes sociales.

Zaira Nara también fue vinculada con un streamer, quien ya había expresado su fascinación por la carrera de la modelo y su sentido del humor. Bauleti y Nara mantuvieron intercambios en mensajes y llamadas, durante la participación de él en OLGA, y aseguraron que algún día se iban a conocer. Sin embargo, todo se mantuvo en el plano de la broma, y los seguidores no lo tomaron como un comienzo de romance entre ambos. A pesar de eso, los usuarios tomaron estas interacciones con varias celebridades como una muestra de que ella está dispuesta a seguir adelante para conocer a una nuevo hombre para su vida amorosa.

A.E