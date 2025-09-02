La serie de Netflix que ayudó a encontrar a una niña desaparecida

Netflix se convirtió en una pieza clave para encontrar a Kayla Unbehaun, una niña de 9 años que desapareció en South Elgin, Illinois, en 2017. El rastro de la menor se perdió luego de que su madre, Heather, la retiró de la casa paterna con el pretexto de pasar una noche de campamento. Sin embargo, la menor nunca regresó. Heather que había perdido la custodia legal, apago su celular, desactivó las redes y se esfumó sin dejar rastro.

Desde entonces, Ryan Iserka, padre de Kayla Unbehaun, comenzó una ardua búsqueda. Desesperado, abrió una página en Facebook llamada Bring Kayla Home, en donde publicó fotos de la niña, pero durante 7 años no tuvo respuesta alguna. Mientras tanto, Heather presentaba denuncias por secuestro de menores y las autoridades no lograban dar con su paradero.

La clave para encontrar a la menor llegó en 2022, cuando la desaparición de Kayla Unbehaun fue incluida en la temporada de Misterios sin resolver bajo el episodio “Secuestrados por sus padres”. Los productores de la serie transmitida en la plataforma de streaming transmitieron una proyección de cómo se vería la niña en su adolescencia.

Un año después de la emisión del capítulo, un empleado de una tienda de segunda mano en Asheville, Carolina del Norte, reconoció a Kayla Unbehaun y a su madre, gracias a la imagen transmitida en Netflix. La policía se aproximó al lugar y confirmó la identidad de ambas, lo que llevó a la detención de Heather.

El reencuentro de Kayla Unbehaun y su padre gracias a una imagen proyectada en Netflix

La emisión de la historia de Kayla Unbehaun en Netflix fue la pieza clave para poder ubicarla. La menor fue encontrada cuando tenía 15 años y regresó a la casa de su padre. en Illinois. En un comunicado difundido por el National Center for Missing & Exploited Children, Ryan expresó su alivio: “Estoy muy contento de que Kayla esté en casa a salvo. Gracias a todos los que ayudaron a mantener viva su historia”.

La desaparición de Kayla Unbehaun se convirtió en un claro ejemplo de la repercusión que pueden tener los medios de comunicación al visibilizar este tipo de casos. La difusión en Netflix no solo mantuvo vivo el recuerdo de Kayla, sino que se transformó en la herramienta que permitió su reencuentro con su padre después de casi siete años de angustia.