lunes 13 de octubre del 2025
Diego Peretti, Nancy Dupláa, Peter Lanzani y Chino Darín arrasan en Netflix con una nueva producción argentina

Con una historia atrapante y un elenco de lujo, esta serie argentina se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma streaming.

Nancy Dupláa, Diego Peretti, Chino Darín, Peter Lanzani
Nancy Dupláa, Diego Peretti, Chino Darín, Peter Lanzani | WEB

La ficción argentina El Reino, protagonizada por Diego Peretti, Nancy Dupláa, Peter Lanzani y Chino Darín, ha logrado captar la atención del público local e internacional gracias a la perfecta combinación entre política, religión y poder. Con una narrativa intensa y una estética bien elaborada, la serie se ha consolidado como una de las más destacadas del catálogo de Netflix.

El Reino
El Reino, Netflix

En la historia, Diego Peretti interpreta a un pastor evangélico que se ve envuelto en una trama política tras la muerte de su compañero de fórmula presidencial. Desde ese momento, el relato profundiza en los conflictos morales y las tensiones que surgen cuando la fe se mezcla con la ambición. Junto a él, Nancy Dupláa encarna a una mujer fuerte y decidida.

La historia detrás de El Reino

A lo largo de sus capítulos, El Reino explora los límites del poder y las contradicciones humanas en un contexto donde la religión se convierte en herramienta política. Chino Darín da vida a un joven asesor que intenta equilibrar la lealtad y la ética en medio de una crisis institucional. La tensión crece a medida que avanza la serie, manteniendo a la audiencia atenta con giros inesperados y una atmósfera oscura que refleja el costado más complejo del liderazgo y la moral.

Por su parte, Peter Lanzani tiene un rol más esafiante, aportando matices a una historia que pone el foco en la lucha interna de los personajes y en cómo el poder puede transformar incluso las convicciones más firmes. La dirección, la fotografía y el guion se combinan para crear una producción de alto nivel, con el sello característico de las grandes ficciones argentinas.

Con un ritmo ágil y una puesta en escena cuidada, El Reino logró posicionarse entre las producciones más vistas de Netflix. La interpretación de Diego Peretti recibió elogios por su solidez y la capacidad de trasmitir la emoción a los espectadores, mientras que Nancy Dupláa, Peter Lanzani y Chino Darín consolidaron su prestigio dentro del panorama audiovisual nacional. Estrenada en 2023, la serie reafirma el talento argentino y demuestra que las historias locales pueden trascender fronteras y conquistar a públicos de todo el mundo.

