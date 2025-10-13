Diego Peretti, Nancy Dupláa, Peter Lanzani y Chino Darín arrasan en Netflix con una nueva producción argentina

La ficción argentina El Reino, protagonizada por Diego Peretti, Nancy Dupláa, Peter Lanzani y Chino Darín, ha logrado captar la atención del público local e internacional gracias a la perfecta combinación entre política, religión y poder. Con una narrativa intensa y una estética bien elaborada, la serie se ha consolidado como una de las más destacadas del catálogo de Netflix.

El Reino, Netflix

En la historia, Diego Peretti interpreta a un pastor evangélico que se ve envuelto en una trama política tras la muerte de su compañero de fórmula presidencial. Desde ese momento, el relato profundiza en los conflictos morales y las tensiones que surgen cuando la fe se mezcla con la ambición. Junto a él, Nancy Dupláa encarna a una mujer fuerte y decidida.

La historia detrás de El Reino

A lo largo de sus capítulos, El Reino explora los límites del poder y las contradicciones humanas en un contexto donde la religión se convierte en herramienta política. Chino Darín da vida a un joven asesor que intenta equilibrar la lealtad y la ética en medio de una crisis institucional. La tensión crece a medida que avanza la serie, manteniendo a la audiencia atenta con giros inesperados y una atmósfera oscura que refleja el costado más complejo del liderazgo y la moral.

Por su parte, Peter Lanzani tiene un rol más esafiante, aportando matices a una historia que pone el foco en la lucha interna de los personajes y en cómo el poder puede transformar incluso las convicciones más firmes. La dirección, la fotografía y el guion se combinan para crear una producción de alto nivel, con el sello característico de las grandes ficciones argentinas.

Con un ritmo ágil y una puesta en escena cuidada, El Reino logró posicionarse entre las producciones más vistas de Netflix. La interpretación de Diego Peretti recibió elogios por su solidez y la capacidad de trasmitir la emoción a los espectadores, mientras que Nancy Dupláa, Peter Lanzani y Chino Darín consolidaron su prestigio dentro del panorama audiovisual nacional. Estrenada en 2023, la serie reafirma el talento argentino y demuestra que las historias locales pueden trascender fronteras y conquistar a públicos de todo el mundo.