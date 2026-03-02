La inesperada aparición de Manuel Belgrano en la cuarta temporada de Los Bridgerton

El 26 de febrero terminó la espera para los fanáticos de Los Bridgerton, con el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada, dándole fin a esta parte de la historia. Si bien esta entrega dejó mucho que hablar respecto a la vida y giro de estos hermanos, en búsqueda del amor, y de una sociedad sumamente cerra a miradas progresistas en las relaciones sociales, hubo un detalle con impronta argenta que se volvió furor en redes sociales: la aparición de Manuel Belgrano.

Manuel Belgrano en Los Bridgerton

Basada en los libros de Julia Quinn, la serie Los Bridgerton narra la historia de una familia aristocrática entre los años 1813 a 1820. Contextualidad en Inglaterra, sigue la vida amorosa de los siete hijos de una mujer viuda, y el camino que recorren para contraer matrimonio. La ficción evidencia las "reglas" sociales de la época, con medidas que en la actualidad resuenan fuertemente, pero son necesarias para retratar la época, basada en la historia.

Por eso mismo, pese a tratarse de una ficción, hay diversos guiños de la historia, con hechos reales. Como las enfermedades, detalles de reinados vigentes y las costumbres sociales principalmente del continente Europeo, pero no fue hasta el último capítulo de la temporada que se detecto un guiño hacia América, puntualmente incorporando a una persona que marcó históricamente al territorio.

Las redes sociales estallaron cuando Manuel Belgrano "apareció" en una de las escenas finales del capítulo. Se trata del primer baile oficial de Benedict Bridgerton y Sophie Beckett tras blanquear su romane ante la reina. La feliz pareja toma la pista y la recorre con felicidad, y en ese panorama general del lugar se detecta la bandera argentina. Puntualmente, se ve a un hombre con el uniforme Militar argentino, siendo una casaca azul oscuro con cuellos, puños y solapas rojas y forro interno blanco, con detalles en dorado, con camisa y pantalón blanco. Pero lo que lo destaca en que lleva la banda argentina que cruza su pecho.

De inmediato, miles de argentino identificaron la personalización del prócer, quien tenía características distintivas de cómo llevaba su cabello y coincidia con las características que se vio en Los Bridgerton. Además, si se realiza un repaso histórico, se detecta que Manuel Belgrano viajó a Inglaterra en 1815 por un evento diplomática con Bernardino Rivadavia. Con este dato, se concluye que el guión de la serie incorpora hechos históricos a la fición.

Lo cierto es que son pocos segundos en los que el gran prócer argentino aparece en escena, sin embargo deja en evidencia la importancia en la época que tuvo Manuel Belgrano, que fue hasta incorporado en Los Bridgerton, una ficción de época en los que se distinguen cuestiones importantes para reconstruir una sociedad que existió hace más de 200 años.