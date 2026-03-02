Revelaron las fotos y videos desconocidos de Bridgerton 4

El 26 de febrero marcó un nuevo hito para los fanáticos de Los Bridgerton con el lanzamiento de la segunda parte de su cuarta temporada. La ficción basada en las novelas de Julia Quinn volvió a confirmar su lugar como uno de los grandes fenómenos de la plataforma, superando expectativas y generando conversación global en redes sociales.

Yerin Ha, Bridgerton 4

En esta nueva entrega, centrada en la historia de Benedict Bridgerton y Sophie Baek, la serie profundizó en el conflicto de clases y en el romance prohibido que conquistó a la audiencia. Pero mientras la trama avanzaba con intensidad en pantalla, algo igual de atractivo ocurría fuera de cámara.

El detrás de escena los Bridgerton

Fue Yerin Ha, quien interpreta a Sophie Baek, la encargada de compartir en sus redes sociales una serie de fotos y videos nunca antes vistos del set de grabación de los Bridgerton. En las imágenes se puede ver al elenco relajado, entre risas, ensayos y momentos espontáneos que contrastan con la formalidad de la Inglaterra de la Regencia que retratan en la ficción.

Los clips muestran a los actores interactuando con naturalidad, improvisando pasos de baile y compartiendo bromas. La complicidad con Luke Thompson, quien da vida a Benedict, fue uno de los aspectos que más llamó la atención de los fans, que rápidamente celebraron la química que trasciende la pantalla.

Una química que traspasa la ficción

La cuarta temporada de los Bridgerton, inspirada principalmente en la novela Te doy mi corazón, apostó fuerte a la construcción emocional de sus protagonistas. La historia del romance secreto entre Benedict y Sophie necesitaba una conexión creíble y profunda, algo que, según los seguidores, se refleja tanto en la serie como en el backstage.

Bridgerton 4

Las imágenes inéditas no solo alimentaron la curiosidad del público, sino que reforzaron la idea de que el éxito de Bridgerton no radica únicamente en su producción impecable, sino también en el vínculo genuino entre sus protagonistas. Así, mientras la temporada continúa acumulando reproducciones y comentarios, el detrás de escena confirma que la magia no termina cuando se apagan las cámaras.