Del infaltable jean wide leg a las transparencias y los trajes oversized: Yoyi Francella se consolida como la nueva referente de moda

Lejos de imponerse desde el exceso o la extravagancia, Yoyi Francella construyó su identidad fashion desde un lugar mucho más genuino: el del buen básico elevado. Dueña de un estilo personal que sigue las tendencias pero nunca pierde autenticidad, la actriz y conductora de Luzu TV se convirtió en los últimos años en una de las referentes de moda más influyentes entre los jóvenes.

Del look relajado al traje statement: Yoyi Francella se consolida como ícono de moda

Uno de los sellos más claros de su guardarropa es el jean wide leg, una prenda que Yoyi Francella adopta como comodín y que reaparece en distintos registros. En uno de sus looks más comentados en sus redes sociales, lo combinó con una remera blanca al cuerpo y un blazer oversized en tono crudo, logrando un mix perfecto entre elegancia relajada y espíritu urbano. El resultado es un outfit effortless, ideal para una salida nocturna o un evento informal, donde los cortes amplios y las líneas limpias son protagonistas.

Yoyi Francella

En otra apuesta más nocturna, la hija de Guillermo Francella se animó a un registro sensual pero sofisticado. Con un top negro translúcido, jean recto y maquillaje con labios rojos intensos, demuestra que la clave no está en mostrar de más, sino en saber equilibrar texturas y transparencias. El cabello suelto y el beauty look clásico refuerzan esa estética chic que la conductora de Luzu TV maneja con naturalidad, sin caer en excesos.

Los mejores looks de Yoyi Francella

A través de sus redes, Yoyi también confirmó su amor por la sastrería moderna. En otro de sus looks, la actriz dejó ver cómo eligió un traje oversized en tono oscuro, con saco de corte masculino y pantalón amplio, llevado directamente sobre la piel. Una elección audaz que refuerza su perfil fashionista y su capacidad para reinterpretar piezas clásicas desde una mirada joven y actual. Los detalles bordados del blazer suman personalidad y elevan la prenda a una categoría más sofisticada.

Yoyi Francella

Entre blazers, jeans amplios y básicos infalibles, Yoyi Francella demuestra que el verdadero estilo no pasa por seguir todas las tendencias, sino por saber cuáles hacen sentido con la propia identidad. Con una estética fresca y contemporánea, se afirma como una de las figuras que mejor representan la moda de esta generación: libre, cómoda y con carácter.