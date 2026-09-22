Ian Lucas mostró el romántico acto de amor de su novia, Renata Mónaco: "Te amo"

Ian Lucas atraviesa un presente diferente al que protagonizó meses atrás en medio de la exposición mediática. Después de su paso por MasterChef Celebrity y de su participación en la cobertura del Mundial 2026 junto a Marley para Telefe, el influencer consolidó su relación con Renata Mónaco, con quien hoy comparte distintos momentos de su vida en redes sociales.

Ian Lucas y Renata Mónaco

A tres meses de haber hecho oficial el noviazgo, la pareja volvió a llamar la atención de sus seguidores por un gesto que tuvo a la modelo como protagonista. Esta vez, fue el influencer quien decidió mostrar en su cuenta de Instagram un detalle íntimo de su relación y revelar la particular forma en la que su novia decidió demostrarle su amor.

El tatuaje que Renata Mónaco se hizo por Ian Lucas

Renata Mónaco sorprendió a Ian Lucas con un tatuaje relacionado con él. La joven decidió llevar en su muñeca el nombre “Ian” acompañado por un corazón, un gesto que el influencer mostró en una imagen que rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores. En la fotografía, Ian aparece tomando la mano de Renata mientras se alcanza a ver el tatuaje.

Renata Mónaco se tatuó el nombre de Ian Lucas

Junto a la publicación, el youtuber le dedicó un breve mensaje: “Te amo”. Ella, por su parte, reposteó la imagen y sumó un emoji de corazón y otro de infinito. El gesto ocurrió después de que ambos comenzaran a compartir públicamente distintos momentos de su relación. Así, el tatuaje se convirtió en una nueva muestra de amor que mantienen desde que decidieron blanquear el romance.

Cómo comenzó la historia de amor de Ian Lucas y Renata Mónaco

El noviazgo entre Ian Lucas y Renata Mónaco comenzó a tomar mayor notoriedad durante el Mundial 2026. El influencer viajó junto a Marley para participar de la cobertura de Telefe y, mientras se encontraba en el certamen, el conductor terminó revelando accidentalmente que su compañero estaba acompañado por su novia.

Marley y Ian Lucas durante la cobertura del Mundial 2026

Hasta ese momento, la joven pareja había mantenido un perfil reservado y no habían confirmado públicamente la relación. Sin embargo, ya habían sido vistos juntos en distintas oportunidades, incluso durante la cobertura del la Copa del Mundo. La situación también había despertado comentarios después de que ambos fueran captados juntos en un auto, en una salida informal.

La foto que confirmó el romance de Ian Lucas y Renata Mónaco

La confirmación llegó después de la cobertura mundialista, cuando Ian Lucas viajó a Jamaica. Desde allí compartió distintas imágenes de su estadía en Oyster Bay, Trelawny, y entre ellas publicó una fotografía junto a Renata Mónaco. Sin declaraciones formales, aquella fotografía terminó de confirmar el romance que durante semanas había generado especulaciones.

La foto que confirmó el romance de Ian Lucas y Renata Mónaco

Desde entonces, Ian Lucas y Renata Mónaco comenzaron a compartir algunos momentos de su relación con sus seguidores. Ahora, a tres meses de haber blanqueado el noviazgo, el tatuaje de ella y la reacción de él volvieron a poner el foco sobre una pareja que avanza mientras disfruta de su presente lejos de las especulaciones que rodearon sus comienzos