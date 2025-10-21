Generar entradas con código QR: Tikzet en el Monumental y el ingreso del CARAS Día de la Madre

Digital Solutions

El Estadio Monumental, icónico templo del deporte y la música, se transformó en la pasarela más emotiva de Buenos Aires para celebrar el lazo familiar. En una edición especial y memorable del CARAS Día de la Madre, el imponente recinto se vistió de gala para reunir a las figuras más destacadas del jet set argentino.

La convocatoria fue un éxito rotundo. Luciana Salazar y su hija Matilda, Barby Franco y la pequeña Sarah, y Geraldine Neumann y su adolescente Helena Otamendi, fueron algunas de las grandes protagonistas que irradiaron estilo y tendieron puentes entre el glamour y el afecto.

Pero para que una noche de este calibre fluya con la elegancia y la rapidez que exigen las estrellas, el acceso es fundamental. Si figuras top como Candela Ruggeri, la diseñadora Verónica de la Canal, Floppy Tesouro, Laura "Panam" Franco, pudieron acceder sin demoras a esta velada inolvidable, fue gracias a la tecnología avanzada que garantizó un paso ágil y sin fricciones.

La clave del éxito logístico fue Tikzet, la ticketera QR de entradas digitales más fácil de usar, que se convirtió en la encargada de transformar el ingreso en un proceso tan elegante como el evento. Además de facilitar el control de acceso, Tikzet permite generar entradas con código QR de manera rápida y sencilla, dejando atrás los tickets impresos, las listas engorrosas y la burocracia. Los invitados simplemente presentaron su código QR personalizado en el celular, logrando un check-in inmediato.

Este sistema no solo agilizó el acceso masivo de celebridades y socialités, sino que también aportó un toque de modernidad y vanguardia, perfectamente alineado con el prestigio y la visión de futuro de la revista.

La elección de Tikzet demostró que, incluso en un evento de alto perfil, la tecnología puede ser un aliado discreto pero fundamental para elevar la experiencia a su máximo nivel. Un ingreso ágil no es solo comodidad, es respeto por el tiempo de los invitados, permitiendo que la energía y el foco se concentren en el verdadero propósito de la noche: celebrar y compartir en un ambiente de lujo y distinción.

El Caras Día de la Madre en el Monumental no solo quedará en el recuerdo por sus invitadas y por haber sido un homenaje a la maternidad, sino por haber marcado un hito en la fusión de los grandes eventos de lifestyle con la eficiencia digital más simple.