Termas en verano: el hotel con spa a dos horas de Buenos Aires ideal para una escapada de relax

Milagros Regueira

En un mundo que se mueve a un ritmo acelerado, el turismo de cercanía se consolidó como el gran aliado del bienestar. Ya no hace falta planificar viajes trasatlánticos para encontrar el silencio o renovar energías; la clave hoy está en las escapadas inteligentes. En este escenario, el Resort Spa Termal Dolores surge como una propuesta diseñada para el "slow travel": disfrutar sin apuro, en equilibrio y con el confort de lo cercano.

Ubicado estratégicamente en la ciudad de Dolores, este resort logra algo complejo: integrar el descanso profundo con la recreación familiar, adaptándose a cada visitante según su propio pulso.

Aguas que sanan: termas en modo verano

El gran diferencial de este destino es su propuesta hídrica. A diferencia de lo que se cree, el termalismo ya no es propiedad exclusiva del invierno. Con aguas que mantienen una temperatura regulada las 24 horas, las piscinas del resort se transforman en un refugio ideal también para los meses cálidos.

El circuito incluye opciones de hidromasaje y sectores de relajación profunda que actúan directamente sobre las tensiones musculares. Sumergirse en estas aguas no es solo un placer sensorial; es un proceso de renovación física y mental que mejora el bienestar general, convirtiendo una tarde de pileta en una verdadera sesión de terapia natural.

Las piscinas del Resort Spa Termal Dolores mantienen su temperatura ideal para ser disfrutadas tanto en invierno como bajo el sol del verano

La libertad como premisa

La filosofía del Resort Spa Termal Dolores se basa en la libertad. Aquí, el huésped es el dueño de su tiempo:

Para los activos: espacios al aire libre y actividades recreativas que le dan vida al complejo.

Para los contemplativos: un spa de primer nivel y áreas comunes pensadas para el silencio y la lectura.

Para las familias: un entorno seguro y versátil donde los más chicos encuentran diversión y los adultos, el descanso necesario.

Planificar el descanso: beneficios y flexibilidad

Entendiendo que el descanso también debe ser accesible, el resort ofrece durante toda la temporada promociones y beneficios especiales que varían según la duración de la estadía. Con facilidades de pago y condiciones flexibles, la invitación es clara: planificar con anticipación para disfrutar de unas vacaciones o una escapada corta sin el estrés de las complicaciones financieras.

Ya sea para un viaje en solitario, un plan romántico en pareja o unas vacaciones familiares, el Resort Spa Termal Dolores se consolida como ese lugar donde el reloj se detiene y el bienestar integral toma el mando.

Información y contacto

Para ampliar la información sobre las propuestas, beneficios y actividades disponibles, se puede llamar al 2245 40-2252 o comunicarse por WhatsApp al 2245 40-3096. Las reservas directas se realizan a través de www.resortspatermaldolores.com.ar.

Redes sociales: el Resort Spa Termal Dolores cuenta con presencia en las principales plataformas digitales bajo el nombre Resort Spa Termal Dolores