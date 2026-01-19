Revelan detalles que no se sabían sobre el accidente que protagonizó Marta Fort en Palermo: “No fue culpa de ella”

El accidente que protagonizó Marta Fort el sábado al mediodía generó una fuerte repercusión mediática y una ola de versiones cruzadas que se multiplicaron con el correr de las horas. Mientras se hablaba de multas, responsabilidades y supuestos abandonos, en LAM comenzaron a salir datos hasta ahora desconocidos.

Marta Fort

La encargada de aportar claridad fue Pilar Smith, quien estuvo presente en el lugar del hecho y relató en primera persona cómo se vivieron esos minutos de tensión. Su testimonio permitió reconstruir la secuencia completa del episodio.

Qué sucedió antes del trágico accidente

“Estuve con ella en el momento del accidente. La verdad que no le gustó nada verme, se le desfiguró la cara y me dijo: ‘¿Qué hacés acá?’”, contó Pilar Smith al aire, al explicar cómo fue su primer contacto con Marta Fort tras el choque. La periodista reveló además que hubo un episodio previo al hecho más grave. “Primero fue con un motoquero en la cuadra anterior. El motoquero reconoció que había sido un error de él”, explicó.

Sin embargo, horas más tarde, el hombre se presentó en la comisaría manifestando dolores corporales, aunque en el momento del incidente había asegurado que no le había pasado nada. Sobre el segundo episodio, Pilar Smith fue precisa: “En la otra cuadra, una mujer cruzó mal, a mitad de cuadra, y Martita no logró verla”, detalló, y remarcó: “Según toda la información que tenemos, no fue culpa de ella”.

Qué pasó con la mujer atropellada

En relación con la mujer atropellada por Marta Forth, Pilar Smith llevó tranquilidad, aunque confirmó que continúa bajo observación médica: “Hablé recién para saber cómo está la mujer. Aparentemente tendría fractura de pelvis, le están haciendo todos los estudios médicos. Está en una clínica privada y fuera de peligro”, informó.

Marta Fort

Otro punto que desmintió versiones fue la actitud posterior de Marta Fort: “Martita se quedó a socorrer a la mujer. No es que la dejaron tirada”, subrayó la periodista. Minutos después del accidente, llegó Eduardo Fort, tío de la modelo, quien cumplió un rol clave en la contención emocional: “Fue amoroso, contuvo toda la situación. Me quedé hablando como media hora con él”, relató Pilar Smith. Mientras la Justicia continúa investigando el hecho, el testimonio de la periodista aportó contexto y orden en medio del impacto mediático.