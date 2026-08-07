Radisson Blu Bariloche inaugura Lahuen Wellness Club: un refugio de bienestar en la Patagonia

No es simplemente un spa. El wellness plantea una búsqueda activa de equilibrio físico, mental y emocional. Frente al spa convencional centrado en tratamientos aislados, Lahuen materializa esta visión integrando salud biofísica, cosmética natural, biohacking y nutrición en una propuesta arquitectónica y sensorial.

Experiencias diferenciadas

El concepto fue creado sobre distintos enfoques que conforman un todo y que invitan a experimentar energías opuestas alrededor de los cuatro elementos que sostienen la vida: Tierra, Fuego, Agua y Aire.

El Santuario de los Elementos, que invita a la quietud y a la restauración desde rituales conscientes con una variedad de tratamientos corporales y faciales como drenaje linfático, reflexología y velo de colágeno y tratamientos Signature de la cosmética natural María Magdalena.

Spa que integra salud biofísica, cosmética natural, biohacking y nutrición

El Templo de la Vitalidad, convida al fuego, al movimiento y la purificación con foco en el biohacking y el acondicionamiento físico, ideal para deportistas que buscan recuperación tras la montaña mediante protocolos de Terapia de Contraste con saunas e Inmersión Fría por Alfa Humans, Presoterapia Neumática de Vodderlab y Circuitos Recovery.

Cauquenes Lake Bar, un espacio arquitectónico en costa del lago, junto a la Piscina In/Out donde la nutrición consciente actúa como pilar fundamental del bienestar, ofreciendo una propuesta gastronómica diseñada con productos naturales y recetas que sorprenden al paladar.

Diagnóstico a medida, bajo el principio de bioindividualidad, Lahuen se separa de las fórmulas rígidas: a través del programa Lahuen Tailormade, cada circuito se diseña según las necesidades específicas del huésped, combinando de forma personalizada termoterapia, masajes, nutrición y recuperación muscular.

Piscina In/Out junto al Cauquenes Lake Bar

Cómo asegurar la experiencia

Para preservar la atmósfera de calma y exclusividad definida en la filosofía Etiquette Lahuen, las experiencias se gestionan con cupos limitados.

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