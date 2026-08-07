sábado 08 de agosto del 2026
En vivo
EMPRESAS Y PROTAGONISTAS Ayer 17:53

Radisson Blu Bariloche inaugura Lahuen Wellness Club: un refugio de bienestar en la Patagonia

Radisson Blu Bariloche suma un nuevo estándar de hospitalidad, con su propio centro de wellness que propone una experiencia de reconexión profunda.

Lahuen Wellness Club, un lugar para reconectar y experimentar energías
Lahuen Wellness Club, un lugar para reconectar y experimentar energías | Radison Bariloche

No es simplemente un spa. El wellness plantea una búsqueda activa de equilibrio físico, mental y emocional. Frente al spa convencional centrado en tratamientos aislados, Lahuen materializa esta visión integrando salud biofísica, cosmética natural, biohacking y nutrición en una propuesta arquitectónica y sensorial.

Experiencias diferenciadas

El concepto fue creado sobre distintos enfoques que conforman un todo y que invitan a experimentar energías opuestas alrededor de los cuatro elementos que sostienen la vida: Tierra, Fuego, Agua y Aire.

El Santuario de los Elementos, que invita a la quietud y a la restauración desde rituales conscientes con una variedad de tratamientos corporales y faciales como drenaje linfático, reflexología y velo de colágeno y tratamientos Signature de la cosmética natural María Magdalena.

Lahuen Wellness Club, un lugar para reconectar y experimentar energías
Spa que integra salud biofísica, cosmética natural, biohacking y nutrición

El Templo de la Vitalidad, convida al fuego, al movimiento y la purificación con foco en el biohacking y el acondicionamiento físico, ideal para deportistas que buscan recuperación tras la montaña mediante protocolos de Terapia de Contraste con saunas e Inmersión Fría por Alfa Humans, Presoterapia Neumática de Vodderlab y Circuitos Recovery.

Cauquenes Lake Bar, un espacio arquitectónico en costa del lago, junto a la Piscina In/Out donde la nutrición consciente actúa como pilar fundamental del bienestar, ofreciendo una propuesta gastronómica diseñada con productos naturales y recetas que sorprenden al paladar.

Diagnóstico a medida, bajo el principio de bioindividualidad, Lahuen se separa de las fórmulas rígidas: a través del programa Lahuen Tailormade, cada circuito se diseña según las necesidades específicas del huésped, combinando de forma personalizada termoterapia, masajes, nutrición y recuperación muscular.

Lahuen Wellness Club, un lugar para reconectar y experimentar energías
Piscina In/Out junto al Cauquenes Lake Bar

Cómo asegurar la experiencia

Para preservar la atmósfera de calma y exclusividad definida en la filosofía Etiquette Lahuen, las experiencias se gestionan con cupos limitados.

Podés contactarnos por teléfono o WhatsApp al +54 9 (11) 3187 1461, enviando un correo electrónico a [email protected] o ingresando a nuestro LinkTree; para consultas de prensa, comunicate con Paula Ceci a [email protected]

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en