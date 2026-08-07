Quién es Den Borg: de un accidente al éxito en marca personal

Detrás de OCLOCK está Denisse Borgognone, más conocida como Den Borg, mentora en estrategia de marca personal y una de las referentes del sector en Argentina. A los 18 años fundó su propia agencia de marketing digital, que llegó a manejar junto a su pareja durante varios años. En diciembre de 2022, mientras festejaba en el Obelisco la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, sufrió un accidente de moto: una bandera que llevaba atada al cuello se enredó en la rueda trasera y le provocó fracturas en ambas piernas y una dislocación de cadera. Pasó más de un mes postrada en cama.

Ese mismo año decidió cerrar la agencia que había construido y apostar, por primera vez, a su propia marca personal. En abril de 2023 empezó a generar contenido y dos meses después dio su primera charla en público. Al principio le costaba mostrarse en cámara; aun así, el contenido espontáneo que subía a TikTok le sumó 100 mil seguidores en dos meses, lo que terminó de definir el rumbo de su carrera.

Recién un año después del accidente contó la historia completa en un video que se volvió viral. Según relató públicamente, la repercusión no se debió al golpe en sí, sino a que buena parte del público se sintió identificado con una idea más simple: a veces hace falta que algo frene de golpe una rutina que ya no se quería sostener.

Este año, con el Mundial 2026 nuevamente en el centro de la agenda deportiva, Borgognone volvió a ser consultada sobre si esa fecha —diciembre de 2022, festejo mundialista mediante— le dejó secuelas o cambió su relación con esas celebraciones.

Creadora del programa InfluCEO y conductora del podcast Ola Creativa

Actualmente dirige la Academia de CEOs, es creadora del programa InfluCEO y conduce el podcast Ola Creativa, donde aborda estrategia, mentalidad y desarrollo profesional. En sus intervenciones públicas suele sostener que la etapa del influencer está dando paso a la marca personal profesional: la de quienes construyen autoridad a partir de un aporte genuino y no solo de la búsqueda de exposición.

OCLOCK: de 400 personas a 1.000, sin pauta publicitaria

La primera edición de OCLOCK se hizo en agosto de 2025 en el Teatro Globo, con 400 localidades que se agotaron sólo por recomendación entre asistentes, sin campañas de difusión. En 2026 el evento se traslada al Auditorio Belgrano y casi triplica su capacidad, con lugar para 1.000 personas.

La edición 2026 suma una novedad respecto del año pasado: un espacio llamado "After", un encuentro cerrado y privado posterior a las charlas, pensado para generar contactos y alianzas de negocio entre las asistentes.

La propuesta de fondo se mantiene: diez horas de contenido y trece oradoras que bajan metodología y pasos concretos sobre estrategia, comunicación, posicionamiento e imagen, bajo el concepto de "Business Fashion Day" de las marcas personales.

Algunas de las oradoras confirmadas:

Mai Pistiner

Licenciada en Comunicación Social, con más de diez años de trayectoria en medios como Infobae, América TV y Luzu TV. Conduce el podcast "Un pensamiento de Mai Pistiner" y fundó su propia academia de comunicación, con capacitaciones en oratoria y habilidades blandas para líderes y empresas.

Caro Dubi (Carolina Dubiansky)

Fundadora de la agencia Giver Solutions, especializada en marketing de resultados y pauta digital. Es una de las voces con más trayectoria en performance marketing de la región y suele hablar sobre cómo la marca personal del dueño de un negocio impacta directamente en sus ventas.

Sofía Contreras

Cofundadora de Chicas en Tecnología y autora, con una marca personal construida en varios formatos: newsletter, podcast ("Pasá a la acción") y un canal de YouTube con más de 125 mil suscriptores. Fue reconocida como Global Shaper por el Foro Económico Mundial.