Santiago Girona, psicólogo, sobre Gimena Accardi y Nico Vázquez: “La infidelidad no es más que un síntoma”

Tras 48 horas de que Gimena Accardi haya confesado en Olga su infidelidad contra Nicolás Vázquez, las repercusiones siguen estando al rojo vivo ya que nadie se esperaba este plot twist. Tal es así que Sergio Lapegüe, en su magazine de la mañana por América TV, entrevistó al psicólogo Sebastián Girona quien analizó las posibles causas que provocaron el idilio de la actriz.

En este marco, el especialista aseguró que la infidelidad “no es más que un síntoma” que se presenta como materialización a situaciones que se vienen gestando en la pareja. Para ello, habló de las cuatro etapas de la ruptura de un matrimonio.

Las fases de la ruptura entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Si bien el foco de conflicto principal entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez es la traición amorosa de la artista hacia el productor teatral, lo cierto es que, para el experto en la psiquis humana, este fue el desenlace de una serie de etapas bien definidas que atraviesa una pareja antes de separarse definitivamente.

En primera instancia consta en la “identificación de problemas serios y persistentes en la relación”. Por lo general, es la mujer la que plantea esta situación y el hombre tiende a minimizarla, o hasta incluso entrar en una etapa de negación. En segundo lugar, el médico puntualizó que se deja de lado el diálogo como base fundamental para la resolución de conflictos. "Muchas veces la mujer empieza a decir Bueno, ¿para qué le voy a decir esto? Si siempre le digo lo mismo y nunca cambia nada", añadió.

Gimena y Nico, la confesión que dejó a todos en shock

Entre estos motivos, en tercer y cuarto lugar, se destacan la frecuencia en las relaciones sexuales, el manejo del dinero, las tareas del hogar, la educación de los hijos -aunque ni Gimena ni Nicolás tienen herederos- y la relación con la familia de origen de cada uno.

Cómo impactó desde la psicología la confesión de Gimena Accardi en Nico Vázquez

Según el testimonio de Girona, la confianza se quebró entre Gimena Accardi y Nico Vázquez. Sin embargo, también advirtió que la sinceridad puede ser una "curita para una herida abierta" y que el dolor estará presente de todas maneras. La decisión de revelar o no ciertos detalles de la infidelidad dependerá de la capacidad de cada uno para manejar la situación y de la voluntad de no causar un daño mayor. En algunos casos, la honestidad brutal puede ser contraproducente y terminar de hundir la relación.

Cabe destacar que uno de los momentos más traumáticos en la relación de la expareja más querida del espectáculo, fue cuando ambos se salvaron de milagro tras derrumbarse un edificio en Miami cuando ellos estaban de paseo en Estados Unidos. “Un episodio muy traumático, donde estás al borde de la muerte pueden mover las bases de cualquier vínculo y de cualquier persona. Solamente hay quien está frente a esa situación, quien la experimenta realmente, puede dar cuenta de qué le pasa”, afirmó.

Gimena Accardi confesó su infidelidad hacia Nico Vázquez

Para el análisis psicológico, esto pudo ser uno de los tantos desencadenantes que hicieron que Gimena Accardi haya confesado la traición a Nico Vázquez. No obstante, solo ellos saben los motivos que hicieron que sus vidas tomen caminos separados.

NB