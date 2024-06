Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres en septiembre de 2023. Fruto de su relación nació Inti, una niña que mantuvieron oculta de las redes sociales por unos meses hasta que, en San Valentín decidieron mostrar a sus seguidores y comenzar publicar fotos con su rostro.

Ahora es la cantante jujeña quien se encuentra viviendo con la bebé, dado que hace tres semanas los cantantes anunciaron su separación definitiva. Esta ruptura se convirtió en un auténtico escándalo mediático luego de que Nodal confirmara su flamante relación con Ángela Aguilar.

Mientras tanto, la cantante de trap se encuentra instalada en Argentina y mostró en redes sociales su nuevo hogar con una habitación para su hija que está decorada especialmente, con una original cuna en forma de casita, adornos y juguetes para la beba. Al subir esta imagen escribió: "Nuevos comienzos".

Las mejores fotos de Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal

Luego de que se conociera la nueva relación de Nodal, Cazzu decidió hacer un comunicado en el que expresó: "Me siento abrumada por la cantidad de atención no deseada de la prensa, pero quiero asegurarles que me encuentro bien". Luego publicó una foto junto a Inti, quien es su mejor compañera en este momento.

Cazzu y Christian Nodal hicieron referencia a que mantendrán un buen vínculo por la niña en su inicial descargo en redes a raíz de la separación. Sin embargo, luego del gran escándalo que causó la separación de los músicos nos se conoce cómo seguirá la relación.