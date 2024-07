Meghan Markle y el príncipe Harry tienen su propia serie en Netflix que va mostrando distintas de las presencias de estos dos en varios eventos. En el capítulo 3 de la serie documental, la duquesa de Sussex confesó que se volvió asidua a vestir colores neutros, de esta forma comenzó a llenar su armario con distintas piezas con colores dentro del espectro blanco, camel y beige, lo que demuestra en cada elección para presencias públicas.

Los looks de Meghan Markle

En el episodio tres de la serie documental, Meghan Markle relató el por qué de las elecciones de los colores de sus atuendos: "La mayor parte del tiempo que estuve en Reino Unido rara vez vestí de colores. Estaba todo premeditado. Según tengo entendido, no puedes llevar el mismo color que Su Majestad si acudes a un evento en grupo. Y tampoco deberías coincidir con el color de los miembros mayores de la familia”. En ese sentido, explicó: “Así que pensé: ¿Cuál es el color que probablemente nunca llevarían? Camel, beige, blanco…". Es así que la esposa del príncipe Harry empezó a ser vista con colores cada vez más neutrales.

En este momento pasaron más de cuatro años desde que Meghan Markle y el príncipe Harry hayan renunciado a sus labores reales y se hayan separado de la corona Británica, a pesar de los años la Duquesa de Sussex sigue manteniendo sus gustos por los looks total white, ya en varios momentos en estos años se la vio luciendo con estos looks.

En el pasado 10 de mayo Meghan Markle viajó a África junto al príncipe Harry; este fue el primer viaje internacional oficial de la pareja desde su abandono a los trabajos reales. En el primer día de su agenda la Duquesa de Sussex decidió utilizar un look total white luciendo como gran parte de las mujeres poderosas del mundo. Se mostró con un conjunto clásico de chaqueta y pantalón, de Altuzarra; el cual completo con unos stilettos Manolo Blahnic con un tono camel.

El pasado 11 de julio fue la siguiente salida de Meghan Markle donde brilló por su look, en esta oportunidad en Hollywood, California en los Premios ESPY 2024. En esta oportunidad su atuendo fue un vestido blanco largo de Oscar de la Renta con un corte sirena. Este gran diseño llamó la atención con el gran escote halter con espalda descubierta. Muchos de los especialistas que calificaron este look, lo describieron como un “segundo vestido de novia”.

En la celebración por los Juegos Invictus en Abuja, también en mayo. Meghan Markle estuvo con otro look total white, este fue en su segundo día de actividades en Nigeria. En este caso se trató de un vestido ceñido al cuerpo, midi strapless. Con este la Duquesa de Sussex transmitió una imagen refinada, luminosa y positiva. En todos estos looks Meghan Markle demostró una gran presencia y un increíble gusto de la moda. Se impulsó dentro de las mujeres que lucen de una manera impecable el total white en sus eventos destacados, no solo los utilizó en eventos oficiales junto con el príncipe Harry.

