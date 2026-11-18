Hugh Jackman y Sutton Foster se mostraron divertidos y cómplices mientras jugaban al frisbee en Bondi Beach, en Sydney. También hubo presentación amorosa en la gala de los Latin Grammy, donde Ana de Armas llegó junto al músico venezolano Beto Montenegro, y novedades en la familia Schwarzenegger: Joseph Baena obtuvo el quinto puesto en su debut profesional en el fisicoculturismo natural.

Hugh Jackman y su mujer Sutton Foster en Australia

Divertidos, jugaron al frisbee en Bondi Beach, en Sydney

Sutton Foster y Hugh Jackman en la playa de Sydney | GROSBY GROUP.

El actor australiano Hugh Jackman se tomó unos días de descanso con su mujer, la actriz Sutton Foster, en Bondi Beach, una exclusiva playa de Sydney donde, pese a estar radicado en Nueva York, aún conserva un lujoso penthouse. Con bermudas, remera y cup para protegerse del sol, el actor de Los Miserables y jugó al frisbee y se divirtió con su pareja como un turista más.

Ana de Armas blanqueó su relación con Beto Montenegro

Llegó con el músico venezolano a la gala de los Latin Grammy

Ana de Armas y Beto Montenegro en la noche que blanquearon su relación.

La actriz de raíces cubanas con exitosa carrera en España y Hollywood Ana de Armas blanqueó su relación con el músico venezolano Beto Montenegro en la gala “Person of the Year” de los Latín Grammy. Durante el homenaje a Daddy Yankee celebrado en el MGM Grand Conference Center, Montenegro cantó con su banda Rawayana mientras Ana -ex de Tom Cruise y Ben Affleck, entre otros famosos- acaparaba las miradas con un vestido de la firma Wiederhoeft de estética gótica, con corsé y falda con transparencias que combinaba lencería y romanticismo oscuro.

Joseph Baena, el hijo fisicoculturista de Arnold Schwarzenegger

Inspirado en su padre, compite con éxito en torneos profesionales

Joseph Baena sigue los pasos de su padre Arnold Schwarzenegger | GROSBY GROUP.

El hijo extramatrimonial de Arnold Schwarzenegger (78) sigue sus pasos en el fisicoculturismo: Joseph Baena –fruto de la relación del actor con su empleada doméstica- terminó quinto en la categoría Classic Physique Open en su debut profesional de fisicoculturismo natural. Su padre se mostró orgulloso del joven y contó que entrenan juntos en el Gold’s Gym de Venice Beach, California.