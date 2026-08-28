El romance de Adriana Salgueiro y Arnold Schwarzenegger: los detalles desconocidos

Adriana Salgueiro construyó una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro y, a lo largo de más de cuatro décadas de carrera, se convirtió en una de las figuras más recordadas del espectáculo argentino. Sin embargo, mientras su vida profesional estuvo siempre bajo los reflectores, la actriz eligió mantener su intimidad lejos de la exposición pública.

Adriana Salgueiro

Uno de los romances más curiosos de su historia sentimental ocurrió durante los años 90, cuando comenzó una relación con un hombre que había llegado a la Argentina para trabajar junto a Guillermo Francella. Se trataba de Randolph McClain, conocido por ser doble de Arnold Schwarzenegger, con quien Salgueiro salió durante los meses que permaneció en Buenos Aires.

El romance de Adriana Salgueiro con el doble de Arnold Schwarzenegger

La historia salió a la luz nuevamente durante una entrevista que Adriana Salgueiro brindó en Los Mammones. Allí, Jey Mammón sorprendió a la actriz al preguntarle: “¿Es verdad que estuviste de novia con el doble de Arnold Schwarzenegger?”. Entre risas, ella confirmó el romance y contó algunos detalles de aquella relación. Randolph McClain había llegado a la Argentina para filmar tres películas junto a Guillermo Francella y, durante los meses que permaneció en Buenos Aires, comenzaron a salir.

Adriana Salgueiro con Randolph McClain

La relación parecía avanzar en serio, al punto de que Adriana decidió viajar a Estados Unidos para conocer a la familia de McClain. El destino fue Idaho y el viaje implicó tomar tres aviones hasta llegar al lugar donde vivían sus familiares: “Yo viajé a Idaho, que queda en la loma del traste, me tomé tres aviones y fui pensando que iba a tener mi vida en Hollywood”, contó. La familia de su pareja la esperaba y hasta le habían preparado una fiesta de bienvenida, pero la experiencia terminó siendo muy diferente de lo que había imaginado: “Él nunca me habló en los 400 kilómetros del aeropuerto hasta la casa, ni en la semana que me quedé. Nunca”.

La historia de amor de Adriana Salgueiro y Alejandro Arellano

Años después de aquel romance, Adriana Salgueiro encontró una relación completamente diferente junto a Alejandro Arellano. Se conocieron en 1996 mientras trabajaban y el comienzo también tuvo una particularidad: él era demasiado tímido para hablarle directamente, por lo que recurrió a un amigo en común para hacerle llegar mensajes.

Adriana Salgueiro y Alejandro Arellano

Desde entonces llevan 30 años juntos y construyeron una relación alejada de las formalidades. Nunca se casaron por civil, principalmente porque Adriana Salgueiro tiene una postura muy definida frente al matrimonio legal y considera que firmar un papel puede arruinar la magia del vínculo; sin embargo, después de tres décadas, ambos continúan eligiéndose sin necesidad de pasar por el Registro Civil.