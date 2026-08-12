En mayo de 2025 Jennifer Aniston (57) recuperó su gran sonrisa luego de unos años de estar sola. Según cuentan sus amigos, la actriz estaba un poco bajoneada por sentir que no tenía suerte en el amor después de varias parejas que no terminaron del todo bien.

Jennifer Aniston y un aniversario soñado junto a Jim Curtis en Mallorca

Preocupados por su felicidad ellos se encargaron de cambiar su estado de ánimo. Fue entonces que en mayo de 2025 le presentaron a Jim Curtis (50), un conocido coach de transformación personal, hipnoterapeuta y escritor estadounidense especializado en salud, bienestar y sanación de traumas.

Jennifer Aniston y Jim Curtis en Mallorca

Su exitoso futuro lo decidió precisamente cuando en su juventud sufrió una complicada lesión medular que afectó su movilidad y lo llevó a definir su camino en la vida.

“Nos presentaron unos amigos. Eso es todo. Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a charlar”, aclaró Jennifer. Y fue tal su conexión que al mes de conocerse ya decidieron vivir juntos. “Jim es un tipo muy especial. A todo el mundo le encanta su energía”, agregó la bella actriz.

Jennifer Aniston

Precisamente para celebrar su año de amor, la pareja decidió alquilar un yate y, junto a un grupo de amigos, entre los que se encontraba el actor Jason Bateman, el modelo Christian Hogue y el estilista Jamie Mizrahi, navegaron por la costa de Mallorca disfrutando del agua y el sol del Mediterráneo.

Jennifer Aniston y Jim Curtis en Mallorca

“¡Disfrutando de la vida y del amor!”, posteó en sus redes Jennifer dejando en claro que está viviendo uno de sus mejores momentos. Días de sol, nado en las cristalinas aguas y sobre un kayak a pedales –siempre protegiéndose del sol con cup o remeras sobre sus hombros-, se matizaron con románticos atardeceres sobre la explanada del yate.