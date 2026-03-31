Jonatan Loidi, coach de la primera astronauta argentina de la NASA: "Su pasión puede más que sus miedos"

En octubre del 2025, Jonatan Loidi escribió emocionado "Papá, mamá, llegué", un posteo donde celebraba una de sus conferencia sobre innovación y diseño de futuro, en el Kennedy Space Center, nada menos que junto a Don Thomas, astronauta de cuatro misiones al espacio, y Noel de Castro, candidata argentina confirmada a astronauta. El orador se convirtió en el "coach" de la candidata, y comenzó a acompañarla en un camino lleno de dificultades y pasiones, para que ella logre su sueño de poner la bandera del país en el espacio

En exclusiva con CARAS, Loidi destacó el increíble futuro que ve en Noel de Castro, la personalidad determinada que la caracteriza, y contó los detalles de cómo se conocieron y cómo se encuentra en proceso la posibilidad de que la joven salteña cumpla su sueño de unirse a una misión espacial, en nombre de la industria aeroespacial argentina.

Jonatan Loidi

El camino de Noel de Castro y la compañía de Jonatan Loidi

Noel de Castro llegó a una experiencia educativa para la NASA, en el Kennedy Space Center, y fue parte de una de las primeras camadas de la conferencia. Allí, conoció a Jonatan Loidi, un orador que se convertiría en coach y compañero para llevar adelante un largo proceso para cumplir su sueño: ser la primera astronauta argentina, y llevarle orgullo a la industria aeroespacial de su país. En exclusiva con CARAS, Loidi destacó: “Noel tiene un futuro hermoso, porque tiene todas las características que nos gusta ver en un argentino que nos representa. Ella es argentina hasta la médula y quiere ayudar, a pesar de los obstáculos que muchas instituciones que deberían apoyar ponen. Desde ya lo digo, es un nombre que queda para los libros de historia”.

El orador contó que, desde siempre, fue muy fanático de la NASA, y tras varias insistencias, desde el Kennedy Space Center le permitieron dar una charla para todos ellos. “Empezamos a crear junto con astronautas, trabajé con Bob Springer, y durante una de las primeras camadas, llegó una chica salteña de veinticuatro años, diciendo que quería hacer el curso nuestro de innovación a la NASA, porque ella quería ser astronauta”, explicó. Meses más tarde, conoció a la hermana de esa chica, quien le volvió a hacer el contacto y ambos comenzaron a trabajar en equipo para este proyecto juntos.

Jonatan Loidi, Noel de Castro

En la actualidad, se centran en terminan de encontrar el financiamiento necesario, y en ayudarla a ella a que practique su oratoria al momento de presentarse frente a presidentes, CEOs, y la prensa orgullosa de su sueño. “No me considero su mentor o su couch, pero si un acompañante. A veces le doy consejos, a veces la ayudo a ponerse en contacto con otro que pueda ayudarla más. Uno del aspecto más duro es el financiamiento porque el Estado argentino se compromete a financiar la mitad. Por cada dólar que pone el gobierno tiene que haber un dólar privado. Llegamos a conseguir el apoyo de Javier Milei, y acabamos de firmar con YPF. Ahora estamos buscando más financiamiento privado, con empresas grandes, y ella ya está entrenando para viajar en marzo del 2027".

Jonatan Loidi

Sin embargo, el objetivo que tiene no es lo único que sorprende de Noel de Castro. El propio Jonatan Loidi destaca su pasión y determinación al momento de hablar de sus sueños. Al igual que el Loidi joven, ella tiene un plan, que mantiene firme a pesar de los obstáculos. “Parte de por qué mi libro se llama El Rey Loco es porque una característica que tienen las personas del 5% es que al principio te parecen locos. Imaginate vos que una chica salteña llegue a una charla y diga que quiere ser astronauta. Yo tuve la misma reacción de todos. Pero se la veía convencida, determinada, y después lo que noté, no ese día, era una convicción absoluta, un claro norte”

En esta misma línea, contó una anécdota que le hizo ver lo que diferenciaba a Noel de Castro de todo el resto, y remarcó su personalidad decidida a cumplir su sueño, cueste lo que cueste. “Cuando la voy a buscar para una de nuestras experiencias, la veo rara. Le pregunto qué le pasaba, y me cuenta que el avión de práctica delante de ella, donde iban sus compañeros, se estrelló. Fue un golpe de realidad, y le pregunté si le dio miedo el ver la posibilidad de morir. Ella me dijo: ‘No, la pasión por un objetivo es más grande que mi miedo’”.

Jonatan Loidi, Noel de Castro

Fuera de la Nasa: los dos proyectos de Jonatan Loidi

Jonatan Loidi no solo tiene su presente junto a Noel de Castro, acompañándola en cada paso que ella se proponga. El 8 y 15 de abril dará dos show denominados El Camino del 5%, en Paseo La Plaza. En el mismo, fusiona su charla respecto al "éxito", inspirado en la frase ‘Si tú quieres ser el 5% de las personas que hacen cosas extraordinarias, debes hacer lo que el otro 95% no está dispuesto a hacer’, junto con el formato teatral que él conoce por sus estudios en actuación y stand-up. “Lo hago de una manera muy actoral: donde hay humor, hay emoción. Cuento distintas experiencias que yo he tenido con gente”, detalló en exclusiva con CARAS.

Sin embargo, este espectáculo, denominado así por muchos de sus seguidores, viene de la mano con su décimo libro y su novela de ficción: El rey loco, el camino del 5%. Con el mismo objetivo, cuenta la historia de un hombre común y exitoso, pero que sentía que algo le faltaba. Su vida cambia cuando, un día saliendo al trabajo, tiene un accidente, y se despierta perdido en medio del bosque. “No me gusta mucho el término autoayuda, aunque tal vez estará clasificada ahí. Pero sí, es una novela que te pone en jaque, te hace reflexionar”, expresó sobre su novela.

Jonatan Loidi

Entre escritos, conferencias y charlas, Jonatan Loidi encuentra la motivación de distinguirse en un mundo donde la tecnología llegó para quedarse. Así, acompaña a Noel de Castro, el orgullo argentino que es una de las candidatas oficiales para ir como astronauta a una misión espacial.

A.E