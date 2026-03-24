Laurence Debray, escritora: “Descubrí muchas cosas que antes no conocía de Juan Carlos I”

Reconciliación es un libro que relata las memorias de Juan Carlos I, desde su infancia hasta su reinado y exilio en Abu Dhabi. El monarca español se contactó con la escritora e historiadora francesa Laurence Debray, y juntos publicaron este histórico libro que llegó a ser un éxito en varios países europeos. En exclusiva con CARAS, ella reveló algunos detalles de cómo fue la construcción del manuscrito, el contexto donde se encontraron por dos años, y aseguró algunos temores que tuvo antes de empezar con el proyecto. “No sabía cómo era trabajar para un rey, ni si iba a ser tan fácil. No era como las otras veces. Yo, la republicana francesa, dándole voz a un rey español”, se sinceró.

Laurence Debray, Juan Carlos I / Créditos: Europa Press y Archivo CARAS

Los detalles del proceso de "Reconciliación": las memorias de Juan Carlos I con la pluma de Laurence Debray

Laurence Debray fue la encargada de escribir Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I. Si bien antes ella había escrito dos libros sobre el monarca español y trabajado en un documental con él, este nuevo proyecto significó todo un reto para la historiadora. “Es difícil escribir para otra persona, y es insólito que un rey escriba un libro de sus memorias. No podía hacer todo sola y no sabía cómo un rey trabajaba. Me llevé una buena sorpresa cuando vi que era un hombre muy meticuloso, trabajador. Me esperaba todas las mañanas con su cuaderno, un bolígrafo y todo corregido”, detalló en exclusiva con CARAS.

Laurence Debray / Créditos: Europa Press

El proceso se dio por dos años, en la casa del monarca en Abu Dhabi, lugar donde también surgió la idea de escribirlo. Allí trataron desde la infancia de Juan Carlos hasta las polémicas y su exilio de España. Durante el proceso, la historiadora reveló: “Descubrí muchas cosas que antes no conocía. Por ejemplo, cuando contacta al líder comunista, cuando todavía Franco estaba vivo, no había entendido que muy pronto ya tenía los contactos con la oposición hechos. Y eso le ayudó a hacer la transición mucho más tarde”.

En esa misma línea, también destacó una personalidad de él, que le permitió tener una visión a largo plazo. “En España, hubo unos Juegos Olímpicos en el 92. Pero en el 75, cuando él ya es rey, nombra a alguien como embajador que lo ayudó a recolectar votos para hacer los Juegos Olímpicos, casi 20 años antes de que se diera el evento”, contó. Sin embargo, y a pesar de todo lo que hizo cuando fue rey, la historiadora destacó que a Juan Carlos I le gustó hablar más sobre su infancia.

Juan Carlos I

"Siempre me había enfocado sobre el lado más político, y tampoco me había interesado mucho su vida de niño. Pero pasamos mucho tiempo ahí, le gustó hablar de su infancia", explicó. Además, contó en exclusiva a CARAS: "Se había contado muy poco de esa época de su vida. Me gustó mucho tratar su relación con su abuela, la reina Victoria Eugenia. Ella iba al internado donde está para darle un baño, él no le gustaba porque el agua está fría. O cogía su ropa para lavarla. Ella es la antigua reina de España y se ocupa de su nieto, es muy tierno".

Para Laurence Debray, escribir la biografía de Juan Carlos I fue un honor y un desafío al mismo tiempo. El trabajo en equipo le permitió al rey encontrar las palabras correctas para contar su verdad, pero sin perder su voz. La escritora aseguró que intentó quitarse del medio de los dichos, ya que el libro era solo de Su Majestad. “No tuve ni que hacer un esfuerzo para construir el espacio entre ambos. Uno de los de seguridad nos sacó una foto, porque bromeaba con que nunca nos movíamos. Estamos los dos en la mesa del comedor y nos la pasábamos hablando y escribiendo”, detalló sobre sus encuentros.

Laurence Debray / Créditos: Europa Press

¿Qué incluye el libro de las memorias de Juan Carlos I? Las razones de su escritura

El libro Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I sigue la historia del monarca en 512 páginas, divididas en siete partes, con cuatro o cinco capítulos cada uno. Desde su infancia, pasando por su reinado hasta su exilio, el rey abordó todos los temas que no pudo expresar a la prensa, y se defendió de algunos de los dichos en su contra. “Cuando él llega a Abu Dhabi, él primero piensa quedarse dos o tres meses y luego se da cuenta que se va a quedar más. Entonces ahí el jefe de los Emiratos le dice por qué no escribe sus memorias. Es él que le da la idea, y se hace realidad cuando me contacta”, reveló Laurence Debray, sobre el origen del proyecto.

De esta manera, le aseguró a CARAS: “Tenía el sentimiento que se habían escrito tantas cosas falsas sobre él. Entonces, piensa que, si bien se retiró para respetar a su hijo, quería dar su verdad de los hechos. Para él era muy importante decir públicamente lo que pensaba alrededor de su amor por Sofía. Se casaron muy jóvenes y pasaron muchas cosas”. La escritora recalcó que ambos sabían la llegada que podía llegar a tener las memorias, pero que el monarca decidió dejar por escrito su versión para las futuras generaciones.

Laurence Debray, Juan Carlos I / Créditos: Instagram @laurence.debray

Laurence Debray reveló los detalles de cómo fue la construcción de las memorias, junto al rey Juan Carlos I. En encuentros tranquilos, dentro de su burbúja en Abu Dhabi, con conversaciones en francés y un ámbito tranquilo, ambos lograron llevar a escrito algunos de los hechos más importantes del monarca. Reconciliación se volvió todo un éxito en países europeos y latinos, mientras recibió diversas críticas en España, que desataron el debate público.

A.E