Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I que escribió junto a Laurence Debray: soledad, amor y la doble imagen

A finales del 2025, un hecho histórico sacudió a la Casa Real española. El rey Juan Carlos I, quien se encuentra exiliado en Abu Dhabi desde hace años, decidió publicar sus memorias en un libro llamado "Reconciliación", junto con la escritora y periodista Laurence Debray, con quien realiza un paso personal por la historia de su reinado, recordando algunos de los momentos públicos más importantes y detallando sobre algunas de la situaciones que generaron polémicas en los medios de comunicación.

La escritora francesa viajó a la Argentina para hacer una presentación oficial del libro y mantuvo una conversación exclusiva con CARAS. En la misma, no solo contó cómo surgió la idea y el proceso de escribirlo, sino que también reveló que el objetivo era para que él tuviera su derecho a réplica, frente a los dichos de la prensa española sobre su persona, dejando un legado histórico para las siguientes generaciones. El libro, en los primeros meses de su lanzamiento, generó aceptación en varios países así como duras críticas en España.

Laurence Debray, Juan Carlos I / Créditos: Europa Press y Archivo Caras

"Reconciliación", las memorias del rey Juan Carlos I y un mensaje para las siguientes generaciones

Laurence Debray dedicó gran parte de su carrera a publicar e investigar la historia y el reinado de Juan Carlos I. Desde un documental titulado "Yo, Juan Carlos I, Rey de España", pasando por una tesina de grado, hasta dos biografías diferentes, la escritora e historiadora francesa se introdujo en algunos de los detalles de la vida del monarca. Sin embargo, recibió un llamado del propio rey, con la idea de escribir un libro de sus memorias, hecho aislado e insólito para la realeza internacional. “Cuando él llega a Abu Dhabi, él primero piensa quedarse dos o tres meses y luego se da cuenta que se va a quedar más. Entonces ahí el jefe de los Emiratos le dice por qué no escribe sus memorias. Es él que le da la idea, y se hace realidad cuando me contacta”, reveló en exclusiva con CARAS.

Según expuso la escritora, Juan Carlos decidió escribir "Reconciliación", para dejar en claro su postura y defensa frente a los diversos dichos que la prensa había dicho en contra de él y que catalogaba como falsas. Si bien se retiró para respetar a su hijo y dejarlo reinar en calma, quiso dar su verdad de los hechos, y lo expresó en un libro de más de 500 páginas y siete partes, con cuatro o cinco capítulos cada uno. El mismo se escribió y publicó de manera cronológica, comenzando por su infancia y pasando por su casamiento y reinado, hasta llegar a su lejanía de España.

Laurence Debray / Créditos: Europa Press

De esta manera, Laurence aseguró: “Descubrí muchas cosas que antes no conocía. Por ejemplo, cuando contacta al líder comunista, cuando todavía Franco estaba vivo, no había entendido que muy pronto ya tenía los contactos con la oposición hechos. Y eso le ayudó a hacer la transición mucho más tarde”. Además, expuso que era un rey con visión al futuro y que lo descrubrió cuando le contó cómo se llavaron a cabo los Juegos Olímpicos en 1992. “En España, hubo unos Juegos Olímpicos en el 92. Pero en el 75, cuando él ya es rey, nombra a alguien como embajador que lo ayudó a recolectar votos para hacer los Juegos Olímpicos. O sea, él tiene una visión a largo plazo, y eso hizo en su reinado”, detalló.

La publicación la llevaron a cabo en Francia, de la mano de la editorial Stock, y en España y países hispanohablantes junto a la Editorial Planeta. Laurence Debray destacó que el monarca buscó enviar su versión de los hechos a los jóvenes y futuras generaciones, escribiendo un libro que lo retratara desde lo que vio en su reinado e intentó hacer por su pueblo. Sin embargo, también se volvió un mensaje para su familia, y sobre todo lo que no llegó a decir públicamente de su sentir sobre ellos. “Para él era muy importante decir públicamente lo que pensaba alrededor de su amor por Sofía. Se casaron muy jóvenes y pasaron muchas cosas”, sentenció la escritora francesa.

Laurence Debray reveló cómo fue trabajar junto al rey Juan Carlos: la doble imagen de la realeza

Para Laurence Debray no era la primera vez que trabajaba alrededor de la realeza, pero sí que se sentaba junto a un rey y lo conocía fuera de su palacio. Es por eso que descubrió una doble imagen de la realeza que le permitió generar un vínculo basado en la empatía, brindándole las herramientas para darle voz a Juan Carlos I. “No sabía cómo era trabajar para un rey, ni si iba a ser tan fácil. No era como las otras veces. Yo, la republicana francesa, dándole voz a un rey español”, se sinceró en exclusiva con CARAS.

De esta manera, detalló que existían dos reyes: uno que estaba junto a un contexto de lujo y protocolar real; y el otro que se encontraba lejos de su país, desde hacía años. “Cuando yo lo conocí estaba en su palacio, había todo un decoro alrededor. Cuando escribo el libro, está solo, aislado, sin nadie, fuera y lejos de su país. O sea, desde mucho tiempo. Tiene más de 80 años. Es un poco el momento del balance de la vida. La relación ya es menos protocolar. Así suscitó la empatía de mi parte, que no me había pasado en Zarzuela”, reveló la escritora.

Laurence Debray / Créditos: Europa Press

Fue así que, entre conversaciones, anécdotas y reflexiones, Laurence Debray y el rey Juan Carlos I escribieron y publicaron las memorias del antiguo rey de España, con una clara idea de dar su versión de los hechos apuntados por la prensa española y las críticas en su contra. "Reconciliación" se volvió un libro de alto éxito en diversos países de Europa, y de centro de comentarios en el país natal del monarca, donde los distintos comentarios apuntaron sobre el rey y su propia escritora.

A.E