Las impresionantes vacaciones de Erling Haaland en Sicilia

Fue una de las figuras indiscutidas del Mundial 2026. En realidad, Erling Haaland (25) no hizo más que confirmar todo lo que se esperaba de él como goleador de Noruega, selección que sorprendió al alcanzar los cuartos de final.

El temible delantero vikingo volvió a demostrar su poder ofensivo y alcanzó un récord difícil de igualar: en 53 partidos con la camiseta de su país marcó 60 goles, un promedio de 1,13 tantos por encuentro, una cifra extraordinaria a nivel internacional.

Las vacaciones de Erling Haaland en Sicilia

Una vez que Noruega quedó eliminada frente a Inglaterra, Haaland pasó unos días en Dallas, donde se viralizó tras comprar un llamativo mapache embalsamado que rápidamente se convirtió en furor en las redes.

Más tarde regresó a Oslo, donde él y sus compañeros fueron recibidos por el rey Harald V (89). Sin embargo, el delantero permaneció poco tiempo en la ceremonia, ya que emprendió viaje rumbo a Italia junto a su pareja, la también noruega Isabel Haugseng Johansen (22), y el hijo de ambos, Odin, de un año y medio.

Tras el Mundial 2026, Erling Haaland disfruta de un descanso en familia en Italia.

La familia asistió al exclusivo desfile de Dolce & Gabbana en Taormina, donde la presencia del futbolista revolucionó la tranquilidad de la ciudad siciliana. Allí también coincidió con su compañero de selección Sander Berge (28), otra de las revelaciones del conjunto noruego durante la Copa del Mundo.

Para disfrutar de unos días con mayor privacidad, Haaland alquiló un barco y navegó por el Mediterráneo. Entre juegos con su pequeño hijo, exhibiendo su imponente físico, y recorridos en moto de agua, el goleador encontró el descanso ideal antes de volver a enfocarse en una nueva temporada. Un verdadero cable a tierra para quien convirtió el gol en una costumbre.