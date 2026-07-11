Quién es Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que se viralizó por su increíble parecido a Erling Haaland

Erling Haaland se convirtió en una de las grandes figuras del Mundial 2026 gracias a su talento, capacidad goleadora y determinante influencia dentro del campo de juego. Su enorme repercusión hizo que su imagen recorriera el mundo y trascendiera el ámbito estrictamente futbolístico. En ese contexto, la modelo rusa Anastasia Kostromitina se volvió viral en las redes sociales por el asombroso parecido con el delantero noruego, al punto de que ella misma comenzó a bromear con esa llamativa similitud.

Anastasia Kostromitina, la modelo que se viralizó por su parecido con Earling Haaland

La enorme repercusión de Erling Haaland durante el Mundial 2026 dio lugar a todo tipo de fenómenos virales. Uno de ellos tuvo como protagonista a Anastasia Kostromitina, una modelo rusa de 24 años que captó la atención de miles de usuarios por su sorprendente parecido con el delantero noruego. En apenas unos días, la joven fashionista pasó del anonimato a convertirse en una figura viral en las redes sociales.

Anastasia Kostromitina, Erling Haaland | Instagram

Según trascendió, en la actualidad Anastasia reside en Moscú, mide 1,70 metros y desarrolla una consolidada trayectoria en el mundo del modelaje y la moda. Representada por la agencia Motion Models, formó parte de diversas producciones para reconocidas marcas, entre ellas campañas publicitarias, editoriales de moda, sesiones fotográficas y desfiles, consolidando así su carrera en la industria.

Anastasia Kostromitina | Instagram

Antes de que la experta fashionista se hiciera conocida, fue su madre, la creadora de contenido Mariya Kostromitina -más conocida en redes como Mariya Kos- quien impulsó el fenómeno. La influencer compartió un video en el que resaltaba el sorprendente parecido de su hija con Haaland y, aprovechando el protagonismo del delantero durante el Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026, la publicación no tardó en hacerse viral. En pocos días acumuló millones de reproducciones y desató una catarata de comentarios de usuarios que coincidían en el asombroso parecido entre ambos.

La reacción de Anastasia Krostomitina sobre su parecido físico con Earling Haaland

Tras la repercusión que generó el video publicado por su madre, fue la propia Anastasia Kostromitina quien decidió sumarse a esta tendencia con humor. Aprovechando el notable parecido que muchos le atribuyen con Erling Haaland -tanto por sus facciones y contextura física como por sus gestos, sus ojos celestes y su característico cabello rubio-, ella misma comenzó a compartir distintos reels en los que imita al delantero del Manchester City.

Actualmente, está de novia y, aunque suele compartir aspectos de su vida cotidiana en las plataformas de interacción social, mantiene su intimidad lejos de la exposición pública. En sus posteos intercala contenido relacionado con su carrera como modelo, viajes y su estilo de vida. En una de sus más recientes apariciones en Instagram, comenzó a palpitar los cuartos de final del Mundial con una producción realizada sobre un campo de juego, junto a un arco y una pelota de fútbol. “¿Noruega o Inglaterra?”, escribió en el epígrafe en clara alusión al cruce entre las selecciones europeas.

Anastasia Kostromitina imitando a Earling Haaland | Instagram

Lo que comenzó como una simple comparación en redes sociales terminó convirtiéndose en un fenómeno viral de alcance global. Gracias a su sorprendente parecido con Erling Haaland y al humor con el que decidió abordar las constantes comparaciones, Anastasia Kostromitina logró transformar ese impensado momento de fama en una oportunidad para ampliar su presencia en las plataformas digitales, donde continúa sumando seguidores mientras desarrolla su carrera como modelo.