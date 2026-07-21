Madonna, Ronaldinho y Tom Cruise en la final del Mundial 2026

Por primera vez, la FIFA llevó el formato del Super Bowl a una final de la Copa del Mundo. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el entretiempo del partido entre Argentina y España reunió a algunas de las figuras más importantes de la música y el entretenimiento internacional en un espectáculo de 17 minutos que quedó para la historia.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey ofreció un espectáculo plagado de figuras que hizo historia. Y es que, por primera vez, la FIFA organizó un show musical durante el entretiempo del partido que disputaron Argentina y España.

Shakira deslumbró en la final del Mundial 2026.

El espectáculo, inspirado en el tradicional Super Bowl de la NFL, comenzó con Madonna, quien interpretó su clásico tema "Music" junto a Ronaldo Nazário, Ronaldinho y un gran cuerpo de bailarines. La presentación combinó un video previamente grabado con una actuación en vivo que sorprendió al público.

Luego fue el turno de una orquesta liderada por Gustavo Dudamel, que contó con la participación especial de Los Muppets. Más tarde, el escenario quedó en manos de BTS, la banda surcoreana más importante del K-pop, que hizo vibrar al estadio con su éxito "Dynamite".

Tom Cruise y Justin Bieber en el show del entretiempo de Argentina contra España.

Con una duración total de 17 minutos, la presentación continuó con Ted Lasso y Coach Beard, quienes introdujeron a Justin Bieber, encargado de interpretar, guitarra en mano, su canción "Everything Hallelujah".

El show también contó con la participación de Shakira, Burna Boy, Coldplay, el Coro PS22 de Nueva York, Emmanuel Kelly, Ghetto Kids y distintos personajes de Plaza Sésamo, en una puesta que combinó música, baile y entretenimiento.

BTS también fue parte de la final del Mundial.

“El fútbol es un idioma que une a todos”, expresó Tom Cruise durante su discurso. El actor, en cambio, fue parte de la ceremonia de apertura de la final, que también tuvo las actuaciones de Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, quienes interpretaron "Desiré", el himno oficial de la FIFA.