Qué es de la vida de Francesa y Raffaella, las hijas de Donato De Santis

Donato de Santis es uno de los cocineros más reconocidos a nivel internacional, y enamorados de la Argentina. Junto a su esposa, Micaela Paglayán, formó un presente fuerte entre los medios de comunicación y sus talentos culinarios, y una familia de cuatro que lo acompañó desde el principio. Sus hijas, Francesca y Raffaella, son el orgullo más grande para él, y no duda en, además de resguardar su intimidad, mostrar algunos de sus logros en redes sociales. En la actualidad, las jóvenes tienen 23 y 21 años, y formaron un perfil bajo pero empresarial, relacionado a la cocina y con un restaurante bajo su nombre.

Donato de Santis y sus hijas, Francesca y Raffaella

La historia de amor de Donato de Santis y Micaela Paglayán: el nacimiento de sus hijas Francesca y Raffaella

La historia de amor de Donato de Santis y Micaela Paglayán combinó pasión, gastronomía y un destino ineludible, que terminó formando a una de las parejas más estables de la televisión argentina y con una familia por la que sienten un gran orgullo. Todo comenzó en el año 1999, cuando el reconocido chef italiano se encontraba consolidando su carrera profesional en el país y brillaba diariamente en la pantalla televisiva de El Gourmet. Una joven estudiante de diseño textil de origen armenio hacía zapping en su hogar buscando aprender algunos consejos de cocina, y encontró el programa del cocinero.

El flechazo televisivo se transformó en realidad cuando ella decidió acercarse personalmente al estudio de grabación para dejarle un obsequio muy particular: una caja de dulces acompañada por una carta perfumada donde expresaba su profunda admiración y le dejaba su número de teléfono. Donato, absolutamente cautivado por el original gesto, no tardó en llamarla para tener su primera cita, iniciando así un romance sólido, alegre y apasionado.

Donato de Santis, Micaela Paglayán

La pareja se volvió, con el paso del tiempo, una de las más estables y unidas de la televisión argentina, sobre todo con el crecimiento en la fama del cocinero. Ambos compartieron valores esenciales de esfuerzo y dedicación, y finalmente, tras cinco maravillosos años de noviazgo, consolidaron formalmente su unión con un emotivo casamiento en 2004. Además de edificar su vida sentimental, se convirtieron con el tiempo en socios comerciales inseparables, fundando exitosos proyectos gastronómicos como Cucina Paradiso y Spazio Da Donato, donde la empresaria asumió un rol fundamental como el gran cable a tierra de Donato.

Sin embargo, lo que selló su unión como familia fue el nacimiento de sus hijas, transformando por completo la dinámica familiar y coronando con inmensa felicidad a esta pareja. La llegada de su primera hija, Raffaella de Santis, ocurrió en 2005, trayendo una enorme alegría al hogar y reforzando las profundas raíces italianas. Cuatro años más tarde, en 2009, el clan familiar se completó con el nacimiento de Francesca de Santis, la hija menor del matrimonio. Ambas jóvenes crecieron en un entorno cálido, colmado de aromas deliciosos, recetas caseras, constantes viajes familiares y una profunda conexión con el arte, la moda y la cultura tradicional de Italia.

Donato de Santis, Micaela Paglayán y sus hijas, Francesca y Raffaella

Así son hoy Francesca y Raffaella, las hijas de Donato De Santis

Raffaella y Francesca de Santis son hijas de Donato de Santis y Micaela Paglayán, y dejaron de ser aquellas pequeñas niñas que se criaron detrás de escena en los estudios de televisión para transformarse en dos empresarias de bajo perfil en la industria gastronómica familiar. Las dos hermanas, si bien consolidaron sus propios caminos profesionales, demostrando que la gastronomía y el diseño forman parte intrínseca de su ADN familiar, lo que les permitió brillar con luz propia mediante innovadores proyectos comerciales y una fuerte presencia creativa.

La inauguración de Cucinetta consagró su primer emprendimiento gastronómico en sociedad, ubicado en el exclusivo barrio porteño de Belgrano. Este nuevo restaurante propone una versión sumamente joven, fresca y contemporánea del universo culinario tradicional que las acompañó desde la infancia. Con una marcada estética rosa y un diseño acogedor inspirado en las trattorias italianas, el local destaca por ofrecer una carta completamente libre de gluten, eliminando cualquier riesgo de contaminación cruzada. El proyecto funciona como cafetería, pastelería y restaurante de almuerzos, atrayendo a una nueva generación de comensales.

Si bien este proyecto las unifica como compañeras, ambas hermanas siguen presentando perfiles diferentes y formas de sobrellevar sus carreras. Por su parte, Raffaella de Santis, la hija mayor de 23 años, mantiene un alto perfil en redes sociales, con más de cinco mil seguidores en Instagram. Su perfil profesional se liga al diseño gráfico, llamando la atención de grandes empresas hoteleras. Con frescura y un gran sentido del humor, suele mostrar la intimidad de su familia y sus amigos. Además de colaborar activamente en la organización de los eventos gastronómicos de la familia, Raffaella viaja constantemente a Europa para mantener vivas sus raíces.

Por el otro lado, Francesca de Santis, la menor de las hermanas con 21 años, si mantiene sus cuentas privadas, con solo tres mil seguidores, entre los que están sus amigos. Según algunos medios de comunicación, se graduó recientemente de la carrera de Diseño de Indumentaria, demostrando un talento en el mundo de la moda innegable. Trabajó para destacadas marcas de vestuario e incluso diseñó un aclamado look para la famosa cantante Tini Stoessel durante uno de sus tours musicales.

Donato de Santis, Micaela Paglayán y sus hijas, Francesca y Raffaella

La vida de Francesa y Raffaella, las hijas de Donato De Santis y Micaela Paglayán, fusiona sus raíces italianas y el ADN gastronómico y fashionista, abriendo un camino individual para cada una de ellas. Las jóvenes demuestran sus talentos, mientras se mantienen en un bajo perfil mediático.

A.E