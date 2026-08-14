Salen a la luz las primeras fotos de Salma Hayek como abuela: el nacimiento secreto y sorpresa a los 59 años

Salma Hayek se convirtió en abuela a los 59 años, comenzando una nueva etapa de su vida. La noticia llegó en medio de una ola de sorpresa y emoción, cuando su hijastro, François Pinault Jr., y su esposa, Lara Cosima Henckel Von Donnersmarck revelaron que habían dado la bienvenida a un bebé.

La tiernas imágenes de Salma Hayek como abuela

El nacimiento del nieto de Salma Hayek ocurrió hace aproximadamente un mes y fue mantenido en secreto por sus padres, quienes decidieron guardar la noticia en privado durante las primeras semanas de vida del niño. Sin embargo, en las últimas horas, la pareja optó por compartir su alegría en público.

François Pinault Jr., hijastro de Salma Hayek presentó su bebé//Instagram

La revelación oficial se produjo a través de una serie de fotografías que Lara Cosima Henckel Von Donnersmarck publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías de su hijo, rodeado de sus seres queridos, entre ellos, aparece la actriz mexicana cargando al pequeño en su hombro, mientras su hijastro François Pinault Jr., se encuentra a su lado, acompañándolos en este momento tan especial.

Salma Hayek se convirtió en abuela//Instagram

La imagen capturada muestra a Salma Hayek en un momento de ternura, con una sonrisa cálida y un gesto lleno de cariño hacia el bebé, confirmando la cercanía y el afecto que la actriz siente por su nieto. La publicación no solo fue un acto de celebración familiar, sino también la primera vez que la artista aparece públicamente con el pequeño. La fotografía se convirtió rápidamente en viral, generando comentarios positivos y felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos cercanos, quienes celebraron la llegada del nuevo miembro.

Salma Hayek se convirtió en abuela//Instagram

El nieto de Salma Hayek heredó un legado importante

El anuncio de la llegada del nieto de Salma Hayek no fue sólo para presentarlo al mundo, sino también para revelar su identidad. En este contexto, el hijastro de la actriz y su mujer confirmaron que el niño se llama François y continúa una tradición familiar que ha perdurado durante cuatro generaciones en la familia Pinault, todos se llaman igual.

La publicación de Lara también incluyó un cariñoso mensaje en el que felicitaba a su esposo y a su hijo por su primer mes como padres, expresando su felicidad y gratitud por vivir juntos esta experiencia única: "Mi esposo, el François más genial del mundo, y nuestro hijo, el François más adorable del mundo… nuestro primer mes como padres".

Salma Hayek se convirtió en abuela//Instagram

Este anuncio no sólo marca un hito en la vida personal de la familia Pinault, sino que también ha puesto de manifiesto la estrecha relación que Salma Hayek mantiene con su familia política. La actriz, conocida por su calidez y cercanía, ha demostrado en varias ocasiones su compromiso y cariño hacia los hijos de su marido François Pinault . La llegada del pequeño François marca el inicio de una nueva etapa para la actriz como abuela.