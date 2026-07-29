Ricky Martin y Esther Cañadas: las increíbles fotos en el mar

Se conocieron en 2003, en Nueva York, cuando ambos colaboraban con la Fundación Sabera, un proyecto solidario por las niñas de Calcuta. Desde entonces, Ricky Martin (54) y la modelo Esther Cañadas (49) mantienen una fuerte amistad.

Incluso en 2011, el cantante fijó su residencia en la casa madrileña de ella para tramitar su nacionalidad española. Ahora, el ícono fashion de los '90 acompañó a su amigo en un descanso por su isla favorita, Ibiza.

Ricky Martin y Esther Cañadas en Ibiza.

Bellos, sonrientes y seductores, hipnotizaron a quienes los vieron relajados en la Goleta Beso, del exclusivo Beso Beach, una embarcación con cuatro camarotes dobles con baño y capacidad para doce personas.

Ricky aprovechó un break en su gira por Europa para reunirse con su gran amiga de hace veintitrés años. "¡Qué maravilla de mujer! ¡Te adoro! ¡Te quiero, beba! ¡Un día de amor en el mar!", escribió el cantante en sus redes sociales. Y Esther, sin dudarlo, le respondió: "¡Qué feliz me hace tenerte cerca!".

Así fueron las vacaciones de Ricky Martin y Esther Cañadas en Ibiza.

Con toda la sensualidad que los caracteriza, Esther y Ricky mostraron sus trabajados físicos y se divirtieron como dos amigos inseparables que no dejaron de hacerse bromas.